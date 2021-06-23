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23.06.2021 11:12
Рубрика: Власть

В Кисловодске усилили борьбу с нелегальными экскурсоводами

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска
Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска

Власти курортного города Кисловодска на Ставрополье решили усилить борьбу с нелегальными экскурсионными перевозчиками. На территории муниципалитета создали рабочую группу, в которую вошли сотрудники мэрии Кисловодска, прокуратуры и Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе администрации города, нелегалы продолжают пополнять этот рынок на КМВ.

Фото: пресс-служба СК РФ по Ленинградской области
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- Борьба с нелегальными экскурсионными перевозчиками - вопрос не только качества услуг, которые оказываются в нашем курортном городе, но и безопасности гостей Кисловодска, - отметил проблему и.о. главы города-курорта Вячеслав Сергиенко.

Рабочая группа начнет с городских рейдов против нелегальных перевозчиков. Всего на территории Кисловодска сейчас шесть узаконенных экскурсионных фирм, при этом в центре города часто можно встретить предложения о перевозке туристов к достопримечательностям Кавказских Минеральных Вод и соседних регионов. Легальных операторов можно узнать по специализированным курортным павильонам. У них есть документы о регистрации ИНН предпринимателя, лист постановки на налоговый учет, индивидуальные сертификаты сотрудников.

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