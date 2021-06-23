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23.06.2021 19:57
Рубрика: Культура

В Петербурге откроется масштабная выставка работ Энди Уорхола

Текст: Кирилл Рейн (Санкт-Петербург)
Впервые сто знаковых произведений родоначальника поп-арта, сделавшего повтор полноценным художественным приемом, объединят с работами российских современных художников - 25 июня в пространстве "Севкабель порт" в Петербурге открывается масштабная выставка "Энди Уорхол и русское искусство".
Энди Уорхол. Мэрилин Монро, 1970 год. Фото: Пресс-служба выставки "Энди Уорхол и русское искусство" Энди Уорхол. Мэрилин Монро, 1970 год. Фото: Пресс-служба выставки "Энди Уорхол и русское искусство"
Энди Уорхол. Мэрилин Монро, 1970 год. Фото: Пресс-служба выставки "Энди Уорхол и русское искусство"

Отсутствие межмузейного обмена России с США, к сожалению, не даёт нам возможности увидеть большие шедевры из Музея Уорхола в Питтсбурге, поэтому предстоящая экспозиция собрана из вещей, хранящихся в частных коллекциях. Уорхол в России не впервые - первая его крупная выставка приезжала двадцать один год назад к нам в Эрмитаж, а шесть лет спустя в Третьяковку. Год назад ещё в Москве случился скандала с выставкой "Я, Энди Уорхол", поговаривали, что "царь не настоящий" и подлинность работ вызывала у некоторых "уорхолведов" сомнение.

Фото: iStock
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В Петербурге же экспозиция развернется в девяти пространствах, в каждом из которых культовые произведения Уорхола порой неожиданно соседствуют с работами российских авторов. Где еще можно представить себе уорхоловскую шелкографию Мэрилин Монро рядом с фотографиями Мамышева-Монро в ее образе, знаменитую банку Campbell Soup с банкой сгущенки Дмитрия Шорина, банкноты с подписью Уорхола рядом с проектом "Новые деньги" Леонида Парфенова? Кураторы выставки Татьяна Звенигородская и Алиса Бульчак из фонла "Артсолус" попытались акцентировать идею экспозиции не только на самого родоначальника поп-арта, обросшего как правдоподобными мифами, так и совершеннейшими выдумками, но и на то, как всё это повлияло на искусство советское и российское. А повлияло сильно - 45 имен русских участников выставки тому подтверждение. Здесь и московский концептуализм Юрия Альберта и Дмитрия Пригова, медгерменевтика Павла Пепперштейна, соц-арт Александра Косолапова, Комара и Меламида, инсталляции Recycle Group, провокационное искусство Олега Кулика и Тер-Оганьяна, Звездочётов, Бренер Котельников, Тобрелутс. В отборе работ куратором помогали заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский и куратор выставки "Русский поп-арт" в Третьяковке Андрей Ерофеев.

Звенигородская справедливо полагает, что Энди Уорхол сыграл ключевую роль для развития отечественного искусства, вернув его, в условиях репрессивной советской культурной политики и изоляции, на площадку актуальных художественных поисков и вытащив из состояния провинциального отставания.

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"Уорхол первым понял, что массовое распространение искусства - неважно, "Моны Лизы" или его собственных работ - не уменьшает их значение. Его искусство воспроизводится, подобно компьютерному вирусу, на кофейных стаканчиках, галстуках и плакатах, причем аура работ при этом не улетучивается, а растет. Одно из важнейших достижений Уорхола, о котором другим художникам остается только мечтать: он навсегда захватил контроль над восприятием своих работ. Наверное, это стало возможным потому, что его работам было глубоко безразлично то воздействие, которое они оказывают на публику. Чем сильнее сжимаются вокруг нас бесконечные и бессмысленные визуальные удавки электронных медиа, тем более пророческими нам кажутся бесконечные цепочки Мэрилин, суповых банок и "Джоконд", - пишет о художнике в книге "А только что небо было голубое" немецкий публицист Флориан Иллиес.

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Нынешняя выставка-исследование, придуманная в формате лабиринта-аттракциона, как определяют её сами кураторы - попытка осмыслить образ и мифологию художника на российской почве. Вы, кстати, знали, что его настоящее имя Андрей? Теперь знаете. Что касается работ самого Уорхола, из редкостей здесь можно будет увидеть иллюстрации к книге "В глубине моего сада" с которых началась его карьера, серию шелкографий с Мао Цзэдуном, уорхоловские полароиды, обложки оформленных им пластинок и его экспериментальные фильмы. "Я точно знаю, что посмотрю как-нибудь в зеркало и ничего там не увижу", - говорил Уорхол. Если бы Энди мог посмотреть на себя в зеркале русского искусства, увидел бы миллион своих отражений.

Выставка продлится до 19 сентября. Организаторы обращают внимание на то, что все посетители обязаны соблюдать меры безопасности: носить маски, выдерживать социальную дистанцию. В случае плохого самочувствия на выставку убедительно просят не приходить.

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