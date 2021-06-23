Останки 54 воинов обнаружены поисковиками на огромном поле, так называемом Тельмановском рубеже (у поселка имени Тельмана Тосненского района Ленинградской области) - месте планомерно уничтожаемых массовых захоронений, относящихся к 1941-1944 годам.

Сколько бойцов захоронено здесь и останки скольких вывезено - неизвестно. Но, как пояснила Алиса Салахова, заместитель председателя Общественной межрегиональной историко-поисковой организации "Доблесть", на картах военного времени ряд массовых захоронений отмечен. Есть ямы - могилы на 200, 400, 700 человек...

- С собственником земель мы, поисковики, знакомы с 2017 года. Он был осведомлен о том, что на купленной им территории есть воинские захоронения. Несмотря на это, он начал работы. На свою территорию он нас, поисковиков, не допускал. А в войну три года здесь шли бои. Три года! Здесь каждый сантиметр, и это не преувеличение, полит кровью, - уточняет Алиса Салахова.

Пока что удалось найти смертные медальоны-капсулы 16 бойцов, но половина капсул оказались пустыми. По остаткам бумажек, хранящихся в остальных, ведется идентификация. Удалось установить четырех. Это Евгений Михайлович Майоров (1923 год рождения, Ленинград), Андрей Васильевич Карпов (1922 год рождения, Выксунский район Горьковской области), Алексей Васильевич Васильев (1901 год рождения, деревня Маринское Гдовского района Ленобласти), Николай Дмитриевич Кутузов (1916 год рождения, деревня Коровично Залучского района Ленобласти). Найдены родственники Кутузова и Карпова.

К распаханному бульдозером полю, в котором земля перемешалась с костями, приехала двоюродная внучка Николая Кутузова. Она рассказала, что ее отец - родной племянник красноармейца Кутузова всю жизнь искал могилу своего убитого дяди. Не смог найти... Приехал внучатый племянник Андрея Карпова...

Пока что удалось найти смертные медальоныкапсулы 16 бойцов

Среди трагических находок поисковиков есть одна необычная для воинских захоронений. Маленькая беленькая игрушечная собачка... Кто-то из бойцов взял ее из дома в память о дочери или сыне, младшем братишке или сестренке. Возможно, это был собачка-талисман, которую красноармеец вернул бы ребенку, вернувшись с той войны. Не получилось... игрушка ушла в землю вместе с убитым хозяином.

- К сожалению, это не первая подобная история мародерства. Никто не хочет, чтобы хозяйственная жизнь останавливалась, но все можно решить так, чтобы не тревожить прах защитников Родины. Сейчас поисковики пытаются выправить ситуацию. Останки выявляют, по возможности идентифицируют, после чего они будут достойно похоронены где-то здесь, - подчеркнул протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма в Сологубовке, возле которого находится самое крупное воинское захоронение немецких солдат.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" статьи 243. 4 УК РФ (речь в ней идет об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, совершенном группой лиц). Оно касается ООО "ЭврикаЛ", и руководитель организации сейчас находится под домашним арестом. Как сообщено в официальном аккаунте Следственного комитета России, глава ведомства взял расследование данного уголовного дела под личный контроль.