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23.06.2021 18:18
Рубрика: Происшествия

Калининградца будут судить за создание финансовой пирамиды

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде передано в суд уголовное дело на 51-летнего предпринимателя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Фото: iStock
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Как сообщает региональное управление МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, по версии следствия, бизнесмен привлекал средства граждан, обещая инвестировать их в ценные бумаги и выплачивать до 30 процентов от суммы вложений ежемесячно.

Схема работала по принципу финансовой пирамиды, по данным следствия, с 2012-го по 2015 год. Клиенты предприимчивого деятеля заключали договоры с несколькими подконтрольными ему коммерческими организациями, а также уговаривали своих родных и знакомых тоже поучаствовать в этой схеме.

Из полученных денег фигурант частично выплачивал проценты вкладчикам, но основную часть присваивал. Обещанная им торговля на фондовом рынке фактически не велась.

- В ходе расследования установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемого свои сбережения потеряли 143 жителя Калининградской области. Причиненный им ущерб составил более 110 миллионов рублей, - сообщила Ирина Волк.

Фигурант уголовного дела в 2015 году скрылся от органов следствия. Его объявили в федеральный розыск и спустя год задержали в Краснодарском крае. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ, на его имущество наложен арест.

Как сообщили в прокуратуре области, прокурором города Калининграда утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинградский районный суд.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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