Новости

Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
У Байкала появится цифровой двойник 17:39
В Москве клиента обменного пункта ограбили на три миллиона рублей 17:37
В Подмосковье могут запретить вход в транспорт без прививки 17:27
Новой Белоснежкой стала актриса колумбийско-польского происхождения 17:27
В Подмосковье из-за коронавируса запретят посещать кафе без QR-кода 17:23
МИД РФ: Заявления США о кибератаках против России вызывают недоумение 17:09
В Подмосковье ограничили заселение в гостиницы и отели 17:08
В Екатеринбурге на 10 суток арестовали пьяного мужчину на самокате 17:08
Посла Великобритании вызовут в МИД РФ из-за инцидента в Черном море 17:02
Собянин открыл после комплексной реконструкции сразу четыре поликлиники 16:51
Сертификат вакцинации дополнят сроками действия прививки 16:39
Минздрав сравнил число осложнений после COVID-19 и гриппа 16:29
Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве 16:27
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США 16:18
Путин поручил проверить, чтобы средства на диспансеризацию поступили без сбоев 16:14
Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19 16:10
Совфед одобрил закон о доступе к данным геолокации для поиска пропавших 16:09
Мурашко заявил, что беременные тоже тяжело болеют коронавирусом 16:05
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю 16:00
В Москве под коронавирус отдали две трети мест в стационарах 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 17:26

Причалить в "Гавани 2.0"

Комфортные общественные пространства завоевывают город
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 137(8488)
В Петербурге появится новое общественное пространство (ОП) "Гавань 2.0", которое создается как морской фасад города. Им займется группа компаний "Севкабель", управляющая одноименным проектом на Васильевском острове. Бывший завод "Севкабель" и обветшавший Морской вокзал свяжет единая пешеходная набережная протяженностью более километра, которая впоследствии образует полноценный туристический хаб.

"Гавань 2.0" станет самым большим и дорогим подобным проектом. На текущий момент в городе уже насчитывается более ста ОП, а рынок, как говорят эксперты, все еще далек от перегрева. Число новых проектов значительно превышает число неудачников, по разным причинам сошедших с дистанции. Это и понятно - для собственников запуск ОП - хороший способ ввести в коммерческий оборот исторические здания путем незначительных инвестиций. Для чиновников - это возможность привести город в порядок, вовлекая в процесс как бизнес, так и граждан.

Фото: iStock
В Петербурге побит последний температурный рекорд июня

Очевидно, что многие знаковые объекты начинают оживать благодаря такой адаптации под современные потребности горожан. Например, Сытный рынок, переживающий не лучшие времена, как и многие его собратья, также ожидает масштабная реконструкция и превращение в новое общественное пространство с фуд-кортом - всего за пять лет.

Многострадальный Дворец культуры Кирова, который несколько десятков лет простоял терзаемый сотней мелких арендаторов, теперь станет "Центром развития инноваций" с IT-лабораториями, коворкингами, центром современных технологий, фуд-кортом, кинотеатром и театром. Здесь же на Васильевском острове обрело вторую жизнь здание Института оптики имени Вавилова - благодаря новому креативному кластеру, а также временный летний трансформер, собранный из 17 грузовых контейнеров на берегу Невы - "К-30".

Открытие общественного пространства — хороший способ вернуть в коммерческий оборот исторические здания

Последний проект еще раз доказывает, что ОП не обязательно иметь крышу над головой. Так, в следующем году им станет отрезок набережной реки Карповки от Барочного до Карповского моста - здесь будет место для пикников, амфитеатр, прогулочная зона. Уже обзавелись своим ОП и Суздальские озера в Озерках, где когда-то Блок написал свою "Незнакомку". Со времени последнего посещения поэта эти места сильно изменились и из последних сил терпели регулярные визиты шашлычников и загорающих.

Совет Федерации включил три намыва в границы Петербурга

Не отстает и розничная торговля. Так, ТЦ "Мега Парнас" обогатит прилегающие территории кафе, садом, фуд-траками, детской площадкой и отдельной площадкой для мероприятий.

Каждое ОП хочет найти свою неповторимую концепцию, привлечь посетителей чем-то особенным. Например, "Новая Голландия" в начале лета открыла на своей территории в центре города пляж с пальмами, лежаками и душем. А молодой проект "Ангар" на Большой Монетной улице сразу заработал в формате общественных мастерских - швейной, столярной и керамической. Здесь можно бесплатно учиться ремеслам или просто принести сюда вещи, требующие ремонта.

Впереди у городских активистов еще много работы - в Петербурге существует ряд объектов, которые никак не хотят становиться современными. Прежде всего это Апраксин двор, где расположен самый большой рынок в городе. Есть еще "Почтовый квартал", который курирует "Почта России", а также фабрика "Красный треугольник" или обсуждаемый "Тучков буян". Очевидно, что эти проекты не будут простыми в реализации, но довести их до конца - это задача не только инвесторов, но и города. Ведь благодаря окончанию этих проектов Петербург обретет свое новое лицо.

Кстати

Не все подобные проекты одинаково удачливы в этот пандемийный период. "Никольские ряды", решившие собрать у себя поклонников футбола на фан-зоне Евро-2020, были закрыты, как и фуд-траки "Кочевники" на Думской улице. Причиной стали претензии Роспотребназора и новые коронавирусные ограничения в городе. На очереди могут оказаться и другие подобные объекты.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Песков: Полный локдаун в России не планируется
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID