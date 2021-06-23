В Петербурге появится новое общественное пространство (ОП) "Гавань 2.0", которое создается как морской фасад города. Им займется группа компаний "Севкабель", управляющая одноименным проектом на Васильевском острове. Бывший завод "Севкабель" и обветшавший Морской вокзал свяжет единая пешеходная набережная протяженностью более километра, которая впоследствии образует полноценный туристический хаб.

"Гавань 2.0" станет самым большим и дорогим подобным проектом. На текущий момент в городе уже насчитывается более ста ОП, а рынок, как говорят эксперты, все еще далек от перегрева. Число новых проектов значительно превышает число неудачников, по разным причинам сошедших с дистанции. Это и понятно - для собственников запуск ОП - хороший способ ввести в коммерческий оборот исторические здания путем незначительных инвестиций. Для чиновников - это возможность привести город в порядок, вовлекая в процесс как бизнес, так и граждан.

Очевидно, что многие знаковые объекты начинают оживать благодаря такой адаптации под современные потребности горожан. Например, Сытный рынок, переживающий не лучшие времена, как и многие его собратья, также ожидает масштабная реконструкция и превращение в новое общественное пространство с фуд-кортом - всего за пять лет.

Многострадальный Дворец культуры Кирова, который несколько десятков лет простоял терзаемый сотней мелких арендаторов, теперь станет "Центром развития инноваций" с IT-лабораториями, коворкингами, центром современных технологий, фуд-кортом, кинотеатром и театром. Здесь же на Васильевском острове обрело вторую жизнь здание Института оптики имени Вавилова - благодаря новому креативному кластеру, а также временный летний трансформер, собранный из 17 грузовых контейнеров на берегу Невы - "К-30".

Открытие общественного пространства — хороший способ вернуть в коммерческий оборот исторические здания

Последний проект еще раз доказывает, что ОП не обязательно иметь крышу над головой. Так, в следующем году им станет отрезок набережной реки Карповки от Барочного до Карповского моста - здесь будет место для пикников, амфитеатр, прогулочная зона. Уже обзавелись своим ОП и Суздальские озера в Озерках, где когда-то Блок написал свою "Незнакомку". Со времени последнего посещения поэта эти места сильно изменились и из последних сил терпели регулярные визиты шашлычников и загорающих.

Не отстает и розничная торговля. Так, ТЦ "Мега Парнас" обогатит прилегающие территории кафе, садом, фуд-траками, детской площадкой и отдельной площадкой для мероприятий.

Каждое ОП хочет найти свою неповторимую концепцию, привлечь посетителей чем-то особенным. Например, "Новая Голландия" в начале лета открыла на своей территории в центре города пляж с пальмами, лежаками и душем. А молодой проект "Ангар" на Большой Монетной улице сразу заработал в формате общественных мастерских - швейной, столярной и керамической. Здесь можно бесплатно учиться ремеслам или просто принести сюда вещи, требующие ремонта.

Впереди у городских активистов еще много работы - в Петербурге существует ряд объектов, которые никак не хотят становиться современными. Прежде всего это Апраксин двор, где расположен самый большой рынок в городе. Есть еще "Почтовый квартал", который курирует "Почта России", а также фабрика "Красный треугольник" или обсуждаемый "Тучков буян". Очевидно, что эти проекты не будут простыми в реализации, но довести их до конца - это задача не только инвесторов, но и города. Ведь благодаря окончанию этих проектов Петербург обретет свое новое лицо.

Кстати

Не все подобные проекты одинаково удачливы в этот пандемийный период. "Никольские ряды", решившие собрать у себя поклонников футбола на фан-зоне Евро-2020, были закрыты, как и фуд-траки "Кочевники" на Думской улице. Причиной стали претензии Роспотребназора и новые коронавирусные ограничения в городе. На очереди могут оказаться и другие подобные объекты.