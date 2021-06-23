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23.06.2021 13:09
Рубрика: Общество

На берегу Мертвого моря найден минерал, входящий в состав метеоритов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты из Германии, США, Италии и России, обнаружила в окрестностях Мертвого моря минерал аллабогданит. Ранее его встречали только в метеоритах, сообщается в совместном релизе СПбГУ и Российского научного фонда.

Фото: iStock
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Аллабогданит был впервые обнаружен в железном метеорите в Якутии. Необычное название дано в честь кристаллографа с мировым именем Аллы Богдановой. Новый минерал был отнесен к фосфидам. Исследователи выяснили, что образовываться минерал мог в очень непростых условиях, которые можно сравнить с закалкой, где одновременно происходит сброс температуры и давления.

По оценкам ученых, земной аллабогданит мог образовываться при давлении, превышающем 250 тысяч атмосфер, это могло произойти при столкновении с крупными метеоритами или глубоко под землей, в мантии, на глубине более 500 километров.

То, что минерал нашли практически на поверхности, очень важно для науки. Ученые сейчас задаются вопросом, как минерал мог попасть на поверхность и в каких условиях он мог образоваться.

Результаты исследования опубликованы в журнале American Mineralogist.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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