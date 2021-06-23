В Мариинском театре появился зал с уникальной акустикой

Мариинский театр представил новый камерный зал, который отличается уникальным акустическим дизайном. Это пространство проектировал крупнейший в мире специалист в области звука - японский инженер Ясухиса Тойота. Зал назвали в честь выдающегося русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова.

Камерная аудитория концертного зала Мариинки площадью более 140 квадратных метров может принять до двухсот слушателей. Первый ряд расположен совсем близко к сцене, но место вообще не имеет значения: в театре уверяют, что звук воспринимается отменно в любой точке зала. Особые стеновые панели напоминают арфы и не образуют прямых углов - это неповторимый почерк японского мастера. Кстати, Ясухиса Тойота создал акустику для концертного зала Мариинского театра, Эльбской филармонии в Гамбурге, Дома музыки в Хельсинки, площадки московского парка "Зарядье" и еще десятков мировых сцен.

- Акустически новый зал нас невероятно порадовал, с этой точки зрения его возможности безграничны, - отметил, представляя сцену, художественный руководитель и директор театра Валерий Гергиев.

Одним из первых возможности нового концертного пространства оценил пианист Денис Мацуев:

- Когда я прикоснулся к роялю, понял, что в Петербурге появился бриллиант камерного музицирования. Я получил истинное наслаждение от интимной, камерной обстановки этого зала, - поделился впечатлениями музыкант.

Зал Рахманинова находится в новом корпусе театра, который строился четыре года. С его появлением завершилось создание так называемой Мариинки-3 - современного комплекса концертного зала. Он появился, можно сказать, на пепелище: здесь располагался столетний цех декораций, который в 2003 году сгорел почти дотла.

- Наконец мы завершили процесс создания этого зала. Он стал частью ансамбля с концертным залом, который, как вы знаете, рождался в очень драматической ситуации. Мы пережили страшный пожар, сгорели наши знаменитые декорационные цеха, мастерские, исторические декорации, - напомнил о тех событиях Валерий Гергиев.

Выбор имени для нового зала маэстро объяснил просто: "Мне кажется, не проходит и часа, как где-то в мире звучит музыка Рахманинова. А может быть, каждую минуту". Совсем скоро - в 2023 году - музыкальный мир отметит 150-летие со дня рождения композитора.

В петербургском зале его имени будут выступать как молодые, так и уже известные музыканты с камерными концертами и хоровыми программами. Всего на основных и камерных сценах Мариинского театра теперь могут одновременно идти 10 концертов.

Кстати

Как сообщили в Мариинском театре, до конца июня в зале Рахманинова проходят концерты "Белые ночи на бис". Участники традиционного фестиваля "Звезды белых ночей" дополнительно выступают перед его слушателями на новой камерной сцене. Чтобы послушать эти концерты "на бис", надо пройти регистрацию на сайте театра, поскольку количество мест ограничено.