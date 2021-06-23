В Петербурге задержали блогера в полицейской форме

В Петербурге сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину в форме сотрудника правоохранительных органов. Образ майора он хотел использовать для своих роликов в TikTok.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на мужчину в форме обратили внимание настоящие полицейские. Мужчина вел сея подозрительно, начал нервничать, когда полицейские к нему подошли.

Обман раскрылся быстро, мужчину доставили в отдел полиции для разговора. Блогер не стал отпираться и пояснил, что решил сниматься в форме, чтобы нарастить число подписчиков на своем канале.

После беседы мужчина попросил у полицейских прощения, пообещал, что такое больше не повториться и призвал всех не повторять его ошибок.