Жители Центрального района Северной столицы обеспокоены решением администрации снести значительное количество балконов, в том числе на домах дореволюционной постройки. Власти уверяют, что это вынужденная мера для предупреждения аварийности.

Случаи, когда со старинных домов на людей падают куски лепнины, декора, штукатурки, рушатся конструкции балконов, в Петербурге, к сожалению, не редкость. Два последних громких случая произошли в мае: на улице Декабристов пара, слишком темпераментно выяснявшая отношения, проломила ограждение балкона и упала с третьего этажа. А на Кирочной улице с дома 1935 года постройки обрушились на тротуар сразу четыре балкона. Произошло это около 11 часов утра, и только чудом никто не пострадал.

В Центральном районе к настоящему времени провели полную балконную ревизию. Результаты не порадовали.

- На жилых домах расположено более восьми тысяч балконов, из них 1878 расположены на домах-памятниках, - рассказали в администрации Центрального района. - На 1657 выявлены проблемы. Еще 1001 балкон нуждается в срочном капитальном ремонте и замене несущих конструкций, из них у 338 уже есть техническое заключение об аварийности.

В рамках текущего ремонта в 2021 году будет отремонтировано 1670 балконов, включая около 600 адресов, где ранее выявлена аварийность. Еще 56 балконов решено демонтировать, в среднем на снос одного балкона будет потрачено около 150 тысяч рублей. В списке адресов - дома по 3-й и 4-й Советским улицам, на Лиговском и Греческом проспектах, даже на Невском. Дом 107 построен в 1952 году в стиле сталинского неоклассицизма и памятником не является, как и все остальные адреса из списка. То есть контроль городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников за проведением работ не ведется. Но ремонт фасада здания на Невском запланирован на 2021-2023 годы, почему его надо было начать со сноса балкона?

- Демонтаж аварийных конструкций зачастую является вынужденной мерой, проводимой в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, - пояснили в КГИОП. - В случае производства работ по демонтажу в состоянии крайней необходимости, КГИОП должен быть незамедлительно (в течение суток) уведомлен о данных действиях любым доступным способом в целях осуществления мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного наследия.

В среднем на снос одного балкона будет потрачено около 150 тысяч рублей

В районе подтвердили, что "решение о демонтаже или ремонте основывается на экспертном заключении, выданном специализированной компанией, где дана оценка технического состояния балкона, степень износа несущих конструкций, а также рекомендации по последующей эксплуатации балкона". Запланированные на ближайшее время работы, очевидно, не являются экстренными. Однако в КГИОП подчеркнули, что "все демонтированные элементы лепного декора необходимо сохранить надлежащим образом для обеспечения условий их дальнейшего восстановления в ходе проведения работ по реставрации памятника".

И тут снова стоит вспомнить о том, что дома, где срезают балконы, памятниками не являются. Обсуждая в социальных сетях демонтаж кованых балконов дома на Дегтярной улице, 10 (дом 1903 года постройки, стиль - эклектика), пользователь Евгений Ваничев написал: "Скорее всего, оригинальные кованые перила будут утеряны, а когда доберутся до восстановления, закажут копии".

Жители, которые уже лишились своих балконов, намерены идти в суд. Ограждающая несущая конструкция - балконная плита или плита лоджии - является общедомовым имуществом. На стороне собственников - статья 40 Жилищного кодекса РФ: "Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме".