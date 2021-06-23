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23.06.2021 18:13

Энергетики установили в Калмыкии устройства для защиты птиц на ЛЭП

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Специалисты "Россети Юг" смонтировали на линиях электропередачи (ЛЭП) в Республике Калмыкия 2,9 тысячи птицезащитных устройств (ПЗУ) с января по июнь 2021 года.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Особое внимание "Россети Юг" уделяют оснащению защитными устройствами ЛЭП в местах обитания краснокнижных птиц. Так, например, больше всего - 2,5 тысячи ПЗУ - установлено в Юстинском районе республики, где обитают исчезающие виды пернатых: орлан-белохвост, филин, курганник, степной орел и могильник.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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Также устройства были установлены в Яшкульском, Приютненском и Кетченеровском районах.

В Красной книге Калмыкии числится около 150 видов редких птиц. Установка птицезащитных устройств на линиях калмыцкого филиала "Россети Юг" ведется уже не первый год. В 2020 году в степи было установлено 810 ПЗУ. Дополнительно 1,8 тысячи защитных устройств установлено в ходе подключения к сетям "Россети Юг" Салынской и Целинской ветроэлектростанций в Целинном районе республики.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Эта конструкция предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи.

Специалисты утверждают, что снизится и количество связанных с этим аварийных отключений, надежнее станет электроснабжение потребителей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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