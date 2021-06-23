Инфекционисты допустили возможность передачи COVID-19 половым путем

Ученые из Техасского университета обнаружили симптом COVID-19, характерный для мужской части населения.

Пациенты жаловались на боли в паховой области. При лабораторных анализах отмечалось уровня тестостерона. Оказалось, что COVID-19 может поражать тестикулы (семенники) яичек больного.

Ученые провели опыты на золотых сирийских хомяках, заразив их вирусом и проведя необходимые анализы. Спустя неделю он был обнаружен в клетках семенников всех инфицированных грызунов. Спустя время концентрация вируса уже снизилась. Однако присутствие вируса в семенниках не исключает его наличие и в семенной жидкости, что делает возможным передачу вируса половым путем.

"Данные ex vivo показывают, что семенники могут быть местом амплификации вируса, - пишется в исследовании, опубликованном в журнале "Микроорганизмы". - Теоретически вирус может попасть в придаток яичка через систему отводящих протоков и попасть в сперму, что приведет к передаче вируса половым путем. Однако неизвестно, может ли SARS-CoV-2 реплицироваться в придатке яичка; вирус до сих пор не был выделен из спермы, а присутствие вирусной РНК в сперме человека наблюдалось только у семи пациентов в двух исследованиях, и поэтому считается, что это редкое явление".

Таким образом, делают вывод исследователи, вирус легко проникает во многие клетки и ткани организма, в том числе и семенники. Эксперименты на культуре живых тканей впервые продемонстрировали, что в клетках семенников происходит репликация SARS-CoV-2. Ранее уже было доказано, что он поражает и ткани полового члена, из-за того, что наносит удар по слизистой оболочке мелких кровеносных сосудов, с помощью которых происходит питание этих тканей. Нарушение кровоснабжения ведет к дисфункции органа.

Поэтому крайне важно изучить, как коронавирус влияет на репродуктивную функцию мужчины, а также возможность передачи половым путем, констатировали ученые.