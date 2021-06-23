МЧС перебросило в Крым дополнительные силы и технику

В Ялту прибыли дополнительные силы и средства МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Группировку спасателей, которая уже была усилена 18 июня, теперь еще усилили 200 человек и 30 единиц техники из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России. Они так же как и остальные сотрудники будут проводить аварийно-восстановительные работы, оказывать помощь на дому местным жителям, а также проводить дезинфекцию социально значимых объектов и улиц.

В МЧС указали, что группировка усилена инженерной техникой - мотопомпами, гидравлическими, аварийно-спасательными и шанцевыми инструментами.