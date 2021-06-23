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23.06.2021 11:28
Рубрика: Общество

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда отраслей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких категорий граждан. В первую очередь это касается тех, кто на работе постоянно контактирует с другими людьми.

Фото: Istock
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Постановление об обязательной вакцинации подписала главный санитарный врач региона, глава кубанского управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В постановлении ситуация с распространением коронавируса на Кубани характеризуется как неблагополучная, в связи с чем не менее 60 процентов сотрудников организаций обязаны пройти вакцинацию. Речь идет о гражданах, которые работают в следующих сферах: образование, общепит, торговля, сфера бытового обслуживания, туристическая индустрия, транспорт. Таким образом, все учителя школ, преподаватели вузов, официанты кафе и ресторанов, менеджеры турагентств, кондукторы и водители общественного транспорта, таксисты и представители многих других профессий обязаны пойти вакцинацию.

В соответствии с постановлением, первый компонент вакцины они должны получить не позднее 23 июля, а второй - не позже 23 августа. Какие меры будут приниматься в отношении тех, кто не пройдет вакцинацию, не сообщается. При этом постановление Роспотребнадзора не распространяется на работников, имеющих противопоказания к прививке.

21 июня на совещании в администрации края, в котором принял участие губернатор региона Вениамин Кондратьев, был озвучен ход прививочной компании на Кубани. Только в пяти районах - Динском, Кавказском, Отрадненском, Новопокровском и Крыловском - план выполнен более чем на 30 процентов. Хуже всего обстоят дела в Гулькевичском, Каневском, Новокубанском, Тимашевском, Павловском, Кореновском районах и в Армавире. Там вакцину получили всего 17-19 процентов населения от намеченного плана.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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