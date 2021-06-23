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23.06.2021 12:55

Эко-невидаль

На полуострове набирают популярность ярмарки ремесленных товаров
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 135(8486)
В Крыму набирают популярность эко-ярмарки, где можно купить ремесленные товары и органические продукты. Некоторые площадки стали работать регулярно, в еженедельном формате. Почему производителям выгодно в них участвовать и как еще они находят покупателей, узнавала корреспондент "РГ".
Цена за участие для мастеров на разных ярмарках - от 1000 до 3000 рублей. Фото: Яна Иньская Цена за участие для мастеров на разных ярмарках - от 1000 до 3000 рублей. Фото: Яна Иньская
Цена за участие для мастеров на разных ярмарках - от 1000 до 3000 рублей. Фото: Яна Иньская

- Моя подруга переехала в Крым и занялась мыловарением, - рассказывает одна из организаторов ярмарки мастеров "Качи-базар" Екатерина Шаечкина. - Оказалось, что вокруг много творческих людей, которые лепят из глины, пекут полезный хлеб, шьют, рисуют и так далее. Путешествуя по Европе, мы видели в каждой долине, деревушке ремесленные ярмарки, и нам захотелось сделать такую же в Крыму.

Фото: ООО "Цветолюбово"
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Ярмарка "Качи-базар" зародилась в Бахчисарайском районе близ пещерного монастыря Качи-Кальон, а в прошлом месяце перебралась на территорию парка живой истории "Федюхины высоты" под Севастополем, где проходит каждые выходные. В ней участвуют около 50 мастеров, хотя заявок поступает больше. Организаторы отдают предпочтение местным производителям экологичных товаров. Участники платят организационный взнос, средства идут на продвижение, декор, монтаж торговых мест, раздельный сбор мусора. В команде организаторов - сами ремесленники, которые заинтересованы в привлечении покупателей.

- Идея ярмарки переросла в фестиваль, сначала приходили по 200 гостей, а сейчас до 1500, - говорит Шаечкина. - Гости могут приехать с семьей на целый день, провести время на свежем воздухе. С площадками у нас партнерские отношения, основанные на взаимовыгодном интересе, они хотят привлечь больше людей. Само мероприятие не коммерческое, вход бесплатный, и платить высокую аренду за площадку невозможно.

Похожие эко-базары устраивают в селе Соколиное Бахчисарайского района, в детском парке "Лукоморье" в Севастополе, на винодельне "Золотая балка" в Балаклаве, на Массандровском пляже в Ялте.

- Ярмарки для мастеров - один из базовых источников дохода, - считает Екатерина. - Одна из проблем крымских мастеров в том, что многие из них пока не умеют продавать через соцсети. Дело в том, что из-за санкций в Крыму не работает функция "таргет" в Instagram. А это основная торговая площадка ремесленников в других регионах. Но есть варианты: таргет Вконтакте, работа с пабликами и блогерами, информационное партнерство.

Фермер Виталий Лузин из Бахчисарайского района разводит коз и свиней, производит сыры, йогурты, сгущенку из козьего молока, а также натуральные колбасы под брендом "Крымский хуторок". Он часто выезжает на ярмарки, которые, по его словам, помогают хозяйству держаться на плаву.

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- Имею печальный опыт обмана и "зажимания" денег в магазинах, торговых сетях, поэтому в основном продаю свои товары через интернет, - говорит Лузин. - Около 30 процентов продаж приходится на рестораны и кафе, 20-30 процентов - на ярмарки, а остальное - социальные сети. Но ярмарки - это не только сами продажи товаров, это и контакты с новыми покупателями: многие пробуют, берут визитки, а потом заказывают в интернете.

Руководитель проекта гастрономического туризма "В Крым с вилкой и штопором" Татьяна Большакова говорит, что по небольшим фермерским хозяйствам серьезно ударили ограничения из-за пандемии. Жители полуострова не могли свободно перемещаться, ярмарки и фестивали не проводились. Тогда появился проект "Поддержи местного": через группу в Facebook люди заказывали крафтовую продукцию, а создатели паблика помогали организовать доставку. По ее словам, за последние несколько лет на полуострове появилось около 100 производителей эко-продуктов. Они делают сыры, пасту, соусы, варенье, консервацию, полезные сладости, десерты и многое другое.

- Проблема в том, что у мелких производителей зачастую нет сертификатов, не каждый может потратить на их оформление 20-30 тысяч рублей, - говорит Большакова. - Поэтому доступ в торговые сети и магазины деликатесов им закрыт. К тому же, сетям нужны большие объемы, которые ремесленники не выдержат. Остается доставка заказов, ярмарки, а также продажа на месте производства. Лучший формат для них - ярмарки, куда люди непосредственно приходят за тем, чтобы купить что-то крафтовое.

По ее словам, цена за участие для мастеров на разных ярмарках составляет от одной до трех тысяч рублей. Бывает и дороже, но там сложно окупить участие. Ремесленники, как правило, должны предоставить документы о регистрации в качестве самозанятых, фермеров, индивидуальных предпринимателей.

- Ярмарки создают добавленную стоимость всем представленным товарам, помогая донести ценность штучного, эксклюзивного товара, - считает организатор "Бельбекской ярмарки" в селе Соколиное Алиса Бизяева. - Мастер вкладывает душу в свои? продукт и отвечает репутацией за состав и соблюдение технологии, но ему сложно конкурировать с механизированными производствами, поэтому цена на его продукты выше, но и качество тоже выше.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Местные власти проявляют интерес к ремесленникам и помогают с организацией ярмарок. В Севастополе такая прошла в конце мая в Парке Победы. Один из участников, предприниматель Максим Темерев, открыл в Севастополе небольшое производство букетов из шоколадных цветов. Пик спроса на его товар приходится на 8 марта, день влюбленных. Ярмарка не принесла ему больших продаж, но сработала в рекламных целях: многих заинтересовали съедобные букеты, которые не вянут.

- Заказы к нам идут в основном через интернет, - говорит Темерев. - Мы сделали упор на соцсеть Вконтакте. С точки зрения бизнеса там больше возможностей для настройки рекламы и групп. Можно вести общение с клиентом, сделать форму заказов, свой магазин с товарами. Этот инструмент работает. Мы отправляем букеты почтой по всей стране.

По его словам, продавать букеты в магазине было бы невыгодно, потому что теряется главная "фишка" - индивидуальный заказ, нельзя выбрать количество цветов, их цвет, упаковку на свой вкус.

- Вместо этого мы сделали своего рода шоурум: арендовали помещение площадью три квадратных метра в проходном месте, рядом с пунктом выдачи Wildberries, поставили стеклянную дверь и выставили там витрину с нашими букетами. Проходящие мимо люди сканируют QR-код, берут номер телефона с вывески и заказывают через интернет.

Комментарий

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:

- Пандемия, в первую очередь, ударила по малому бизнесу. Но в то же время ковидное заточение стало началом многих стартапов. Те, кто ранее создавал что-то для себя, решили развивать свое дело и расти. С такими предпринимателями встретился на ярмарке в Парке Победы. От микрозелени до сухофруктов, курсов математики и уроков плавания в море - в нашем малом бизнесе множество интересных идей и мотивированных людей. Они создают тот самый деловой климат, к которому тянутся и большие внешние инвесторы.

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