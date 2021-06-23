Последствия наводнения в Крыму планируется ликвидировать к 28 июня

Владимир Путин заявил, что напряженная ситуация с природными пожарами и паводками в ряде регионов сохраняется. В среду президент провел совещание с членами правительства.

Путин напомнил, что недавно произошло серьезное наводнение в Крыму. "Я попросил усилить там группировку МЧС и подключиться другие силовые ведомства, в том числе Министерство обороны", - сказал глава государства и попросил доложить о ситуации министра Евгения Зиничева.

Ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня, рассказал министр.

"Проводится оценка причиненного стихией ущерба, из республиканского бюджета для выплат пострадавшим гражданам материальной помощи выделено 161 млн рублей. Основные работы по восстановлению планируется завершить к 28 июня, это то, что касается Крыма", - сообщил Зиничев.

По словам Зиничева, в результате наводнения в Крыму пострадали более 50 человек, 6 госпитализировано и один погиб.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подразделения министерства обороны России к 27 июня завершат основной объем работ по борьбе с последствиями наводнения в Крыму.

"Основной объем завершим в Керчи сегодня, в Ялте - завтра, в остальных населенных пунктах - 27 июня", - сказал он.