Проект трассы через Волго-Ахтубинскую пойму прошел все экспертизы

Проект третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу прошел все необходимые экспертизы. Минприроды РФ одобрило внесение изменений в правила вырубки на территории Волго-Ахтубинской поймы.

Ранее запрет касался только дубов, теперь он распространяется на все лесные насаждения за исключением четко регламентированных случаев - в том числе рубок на земельных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, размещение которых допускается положением о природном парке.

Принятый проект строительства новой автомагистрали предусматривает компенсационную высадку более 200 тысяч новых деревьев, что в 10 раз превышает количество, подлежащее сносу. Уже заготовили к высадке 48 тысяч сеянцев дуба черешчатого. Кроме того, в районных питомниках посеяли свыше 600 килограммов желудей, из которых планируется вырастить 50 тысяч деревьев.

В зоне строительства новой дороги находится не более 0,2 процента от общего числа деревьев в границах природного парка. Деревья в зоне вырубки имеют порослевое происхождение, и их возраст не превышает 100 лет.

- Принятое Минприроды решение позволило окончательно сформировать пакет документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство дороги, - говорит заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко. - Важно, что проект строительства уведет транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба" останется для проезда местных жителей. Также отметим, что важно было не нанести ущерб уникальной природе поймы. Генеральный подрядчик обязан будет начать работы и по компенсационному восстановлению растительности.

Третий пусковой комплекс предусматривает строительство автодороги протяженностью 14,2 километра между мостовыми переходами через реки Волгу и Ахтубу с сооружением пойменных мостов. В рамках первого этапа планируется возведение двух мостовых переходов через ерики, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну. Работы начнутся в начале второго полугодия.