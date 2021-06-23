Прогулка по Ялте

Памятник в честь знаменитого писателя не пострадал. То ли вода обошла его стороной, то ли ставили на совесть. Но Чехов вместе с Дамой с собачкой на ялтинской набережной по-прежнему цел. Чего не скажешь об остальной Большой Ялте и побережье, которое так любил не только Антон Палыч, но и продолжают любить многочисленные туристы.

Даже не поймешь, что страшнее: наводнение с его большой водой или ущерб, который оно оставляет после себя. Я иду по улице Московской прямо у набережной. Правда, вместо улицы - горная река. Даже не иду, а переплываю с одного "берега" улицы на другой. Затопленные магазины, рестораны, владельцы которых пытаются откачать воду. Стихия сносила все на своем пути, смывая надежды на успешный курортный сезон, которого и в прошлом году почти не было из-за пандемии коронавируса.

Ялта, ставшая местом конференции мировых лидеров в 1945-м, сегодня вновь становится свидетелем исторического события, но со знаком минус. Впрочем, жителям улицы Рузвельта и владельцам местных сувенирных лавок точно не хочется остаться на кадрах хроники именно так: в разрушенных помещениях, затопленных подвалах и страшных воспоминаниях. Потому на помощь им прибывают спасатели и военные, почти 21 тысяча человек

Дети-герои

Про это не скажут на планерках чиновники, которые не обеспечили вовремя оповещение о надвигающейся стихии и селевых потоках, ведь многие жители говорят, что никаких громких сообщений по радио не было.

На все той же улице Рузвельта живут настоящие юные герои. Они спасали младших братьев и сестер, рискуя своей жизнью. В 17 лет кому-то пришлось принимать взрослое решение. В день потопа уровень воды в домах дошел до полутора метров. Все спаслись, потом еще долго приходили в себя. Но теперь главный вопрос: как жить дальше, если внутри жилья до сих пор пахнет не домом, а болотом? Санитарную обработку после полной расчистки проведут, но можно ли остаться в таких условиях?

Что построишь, то и пожнешь

Жалко всех пострадавших. Но кажется, кадры поселка Васильевка, что недалеко от Ялты, больше походят на фильм о страшной катастрофе. Здесь машины так и остались в слое ила, щебня и грязи, что приносила вместе с мусором переполненная горная река. Многие дома уцелели, потому что просто словно застыли среди груды камней.

Военные помогают расчищать территорию, спасатели заняты в аварийно-восстановительных работах и помогают собрать хотя бы какие-то уцелевшие вещи местных жителей. Этот район в городе знает каждый, первые дома стали строится еще 20 лет назад, за это время домики выросли как грибы после дождя. Но ливень июня 2021-го едва не смыл их с карты Большой Ялты.

Как это часто бывает, вдруг выяснилось, что это самострой. Расчистку территории провели и даже вернули в русло реку. А ведь строительство домов повлияло на направление потока. Теперь все спокойно. Правда, среди домов есть и новостройки, и даже те, которые пока лишь укрепляют сваями. Тогда вопрос: почему местные надзорные органы и чиновники не увидели целый район Большой Ялты до наводнения? Здесь чудом обошлось без жертв. По итогам совещаний принято решение: дома оставить, русло очищено, паводок больше им не угрожает. Слезы жителей Васильевки заметили внизу Ялты, в администрации.

Им вода по колено

В первый день после наводнения века я решил пройтись по пострадавшей набережной, чтобы оценить масштаб бедствия. У берега, как и бывает в таких случаях, продолжали стекать потоки грязи, ила и мусора. Сняв пару кадров, я пошел дальше, как вдруг в районе необорудованного пляжа увидел загорающих и купающихся.

Последние удивили меня больше всего. Рядом с грязной водой, которую видно даже с высоких точек Ялты туристы, конечно, не ныряли, но плавали. Причем с детьми. Тут я подумал, что, даже если бы мне предложили деньги, не полез бы в такую воду. Тем более, что по городу звучат объявления о запрете купания: режим чрезвычайной ситуации.

Город лопат

Сегодня Ялта - это не город цветов или фонтанов, а город лопат. Добровольцы не только местные, но и со всего Крыма приезжают помогать. Инвентарь найдут любому, кому-то - лопату, а тому, кто постарше - метлу. Наиболее тяжелые работы военные и спасатели уже выполнили. Осталось очистить улицы от ила и грязи, вскопать клумбы и помыть тротуар.

Многие, чьи дома находятся прямо на пострадавших улицах, решили не ждать официальных призывов о помощи, а сами организовали уборку и расчистку дворов, вынос мусора и уничтоженной при потопе мебель. Волонтеров столько, что кажется, их не пересчитать. Многие понимают, что чем быстрее они почистят родные кварталы, тем быстрее картина в мобильных камерах туристов станет лучше. А значит, поток клиентов восстановится

Можно ли было уменьшить ущерб?

По предварительным оценкам местных властей, только на восстановление дорог Крыма после ливня понадобится 5 млрд рублей. Но у жителей возникает вполне законный вопрос: а можно ли было минимизировать последствия от удара стихии? Когда последний раз чистили ливневки? Почему в них оказалось столько мусора?

Вопросов пока больше, чем ответов. Впрочем, и не нужно эти ответы искать. Обычно халатное отношение к городскому хозяйству: ливневые канализации не чистили, не развивали, а русла рек давно не освобождали от деревьев. Ливни случались, но раньше как-то обходилось без ЧП. До тех пор, пока на Ялту не выпала норма осадков за три с половиной месяца сразу.

Не только Ялта

В материалах журналистов, блогеров фигурирует все чаще одна Ялта. Но поехав снимать материал о вспышке коронавируса в Артеке, я встретил жителей Гурзуфа, места, где до сих пор берегут дачу Чехова. До него большая вода не дошла. Но вот отправившись с местными жителями на улицу Ленинградскую, кажется, я попал в "Венецию". Правда вместо итальянских туристов я видел бедных местных жителей, пытавшихся откачать воду с улицы. Там было выше колена.

Если бы Чехов сейчас был жив и прогулялся от дома на набережной до Ленинградской, он обязательно сделал пометки для будущего рассказа, а может быть целой книги о том, что происходит в Большой Ялте.