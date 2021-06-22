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Рубрика: Власть

Крыму потребуется 5,5 млрд рублей на ремонт разрушенных ливнями дорог

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Около 5,5 миллиарда рублей, по предварительным данным, может потребоваться Республике Крым на ремонт пострадавших от аномальных ливней и селевых потоков дорог. Об этом на заседании оперативного штаба ликвидации ЧС заявил вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов.

- Суммарно 5,5 миллиарда нужно по первоначальным прикидкам на восстановление и ремонт дорог, - констатировал Кабанов. - Мы сейчас определим приоритетные дороги, на которые нужно выйти в первую очередь.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Самый большой ущерб нанесен улично-дорожной сети Ялты, принявшей на себя три месячных нормы осадков с камнями и грязью: там на ремонт 109 улиц общей протяженностью 120 километров потребуется 4,2 миллиарда рублей. Эти средства придется потратить на разрушенные тротуары, на ограждения, на подпорные стены, на осветительные опоры, искусственные сооружения.

В Керчи урон инфраструктуре гораздо меньше: дорожники приведут в порядок 28 улиц протяженностью 17 километров, потратив на это 760 миллионов рублей. В Кировском районе отремонтируют 32 улицы (на 30 километров уйдет 100 миллионов рублей), в Ленинском районе - восемь улиц (на 37 километров потребуется 200 миллионов).

Не выдержала удара стихии и трасса "Таврида" в Ленинском районе полуострова. Там на двух участках нужно восстановить земляное полотно, укрепить обочины и восстановить дорожную одежду.

- Оцениваем стоимость ремонтно-восстановительных работ на трассе "Таврида" в сумму около 190 миллионов рублей. По предварительным данным, там сельскохозяйственники перекопали часть прилегающей территории к "Тавриде" - из-за этого поток стал еще больше. Но тем не менее надо там системные решения принимать. Эту работу ведем с Росавтодором.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал перебросить работающие сейчас на полуострове дорожно-строительные компании на ремонт дорог в пострадавших муниципалитетах.

- Задача - в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру, - поручил Аксенов. - Там, где не требуется проектирование - выходите на работы по погоде. Если возможно с завтрашнего дня.

В то же время, по словам министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова, на ремонт 25 пострадавших дворов Ялты надо еще около 76 миллионов рублей, а на 17 разрушенных дворов Керчи - 80 миллионов.

Сегодня в расчистке дорог и дворов Ялты участвовали 86 единиц техники и 1200 человек от коммунальных служб, МЧС и Минобороны. Как заверил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, основные работы для расчистки подтопленных районов Крыма завершатся 24 июня, а в поселке Васильевка - к 28 июня.

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