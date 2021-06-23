Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Крыму и сообщил, что к 28 июня представит в кабмин предложения по восстановлению после ливней. Глава государства поручил подключиться к этой работе вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Сегодня главная задача - откачка воды из подвалов", - сообщил Аксенов, отвечая на вопрос президента на совещании с членами правительства. По его словам, крайний срок - 28 июня. Также надо определить ущерб, добавил он. "Скорее всего, мы эту работу тоже закончим 28 июня", - уточнил глава республики. Так, более 660 предпринимателей уже подали заявки о нанесении ущерба.

"Главное, что на сегодняшнюю минуту жизни и здоровью граждан Российской Федерации ничего не угрожает. Все последствия ликвидируются, идут полностью в штатном режиме", - заявил Аксенов.

Он добавил, что к 28 июня собирается представить в правительство РФ предложения по восстановлению инфраструктуры.

Владимир Путин сообщил, что поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подключиться к оценке ущерба и организации восстановительных работ. "Он вернется с Дальнего Востока - поработайте с ним поплотнее", - обратился он к Аксенову.