В Ялте 19 тысячам человек поставят прививки от гепатита А и дизентерии

В Крыму в зоне подтопления планируется дополнительная иммунизация населения подтопленных территорий. Об этом во время видеоконференции с президентом РФ заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Чтобы не допустить обострения эпидситуации и распространения острых кишечных инфекций и гепатита А определены категории граждан, которые должны быть привиты от гепатита А и против дизентерии Зонне.

- Это 19 тысяч человек, - сказала Татьяна Голикова. - Кроме того, определены лица, которые подлежат профилактике острых кишечных инфекций с помощью бактериофагов и противовирусных препаратов. Это еще порядка 11 тысяч человек. Издано постановление главного санитарного врача по РК и Севастополю об иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям в Ялте.

Также Голикова отметила, что на местном водоканале введен режим повышенного хлорирования водопроводных сетей. В зоне подтопления приостановлена работа детсадов. Также закрыты до улучшения ситуации пляжи с явными признаками разрушений на подтопленных территориях. На придомовых участках будут дезинфицированы выгребные ямы. Голикова выразила надежду, что все эти принятые меры не вынудят власти сокращать турпоток в Республику Крым.