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23.06.2021 14:43
Рубрика: Власть

В Крыму назвали проверкой на прочность провокацию Defender в Черном море

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму провокацию британского эсминца Defender с его заходом на три километра в территориальные воды России расценили как попытку сил НАТО проверить Россию на прочность. Об этом в комментарии "РГ" заявил первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Фото: iStock
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- Потеряли совесть, потеряли чувство реальности, - отреагировал на инцидент у берегов российского Крыма Ефим Фикс. - Они пытаются проверить Россию на крепость: а вдруг проскочат. Мне кажется, что один раз их надо проучить. Ведь где Великобритания, а где Россия и где Крым? Для чего они это делают - чтоб получить по зубам?

Возможно, российские Вооруженные силы провоцируют на использование оружия для защиты своих рубежей, чтобы потом вновь обвинить в агрессии и ввести новые санкции.

- Но президент России сказал: есть красная линия или красная черта. Они хотят попробовать это? Их санкции уже никому не интересны. Но здесь нарушение территориальных вод, нарушение государственной границы - оно карается российскими законами. Если нарушил - раз предупредили, два предупредили, а третий раз - прицельный огонь на поражение. И на этом все закончилось. И больше не полезут сюда.

Ранее британский эсминец Defender у мыса Фиолент вошел в территориальные воды РФ на три километра. Сторожевик Черноморского флота предупредил об ответной реакции - применении оружия. Реакции не последовало. После этого сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу. А самолет Су-24М ЧФ выпустил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения эсминца. После этого Defender ушел из территориального моря России.

По версии минобороны Украины, в Черном море проходила совместная тренировка сил специальных операций Украины, Великобритании и США. И сводная группа спецопераций отрабатывала абордажные действия.

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