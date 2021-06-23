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23.06.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

В Крыму военные очистили 122 километра дорог после наводнения

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

В городах Крыма, пострадавших от наводнения, военнослужащие очистили 122 километра дорог. Об этом сегодня сообщили на странице Минобороны РФ в соцсетях.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Силами военных восстановлено более 51 километра водоотводов и водостоков, расчищены русла двух рек, вывезено свыше 3000 кубометров мусора.

Также военнослужащие оказали серьезную помощь в расчистке территорий школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, приусадебных хозяйств, фасадов зданий. Жителям 223 пострадавших домов помогли вывезти испорченное водой имущество.

Напомним, для устранения последствий стихийного бедствия в Крыму задействована группировка из 21 тысячи военнослужащих, использовано более 1300 единиц специальной военной техники. Координирует работы замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

Во вторник, 22 июня, Булгаков встретился с местными жителями в поселке Васильевка близ Ялты, куда пришелся один из самых мощных ударов стихии. Замминистра поручил направить в поселок дополнительные силы группировки Минобороны, которые завершают восстановительные работы в других районах республики. По его словам, основные работы в Крыму военнослужащие завершат к концу дня 24 июня, а в Васильевке ликвидация последствий ЧС продлится до 28 июня.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Сегодня утром около тысячи волонтеров со всего Крыма присоединились к масштабному субботнику в Ялте, организованному для очистки города от ила, камней и мусора. 580 добровольцев в Керчи и Ялте уже оказали помощь более чем 293 семьям. Добровольцы помогают развозить продукты и вещи, приводить в порядок дома и улицы. Автобусы с добровольцами ежедневно выезжают из Симферополя в Ялту и Керчь.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Крым Правительство Минобороны ЮФО Республика Крым

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