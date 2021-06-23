В Крыму за последнюю неделю стали вдвое чаще госпитализировать с СOVID-19

За последнюю неделю - с 16 по 22 июня - в Крыму в стационары госпитализировали 534 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 245 человек, или 85 процентов, выше уровня прошлой недели.

Об этом на еженедельном брифинге по COVID-19 сообщил глава крымского министерства здравоохранения Александр Остапенко.

По его словам, с 16 по 22 июня в республике подтвердили 1189 случаев коронавирусной инфекции и 1004 случая внебольничной пневмонии, а также зарегистрировали 33 летальных исхода. Министр рассказал, что сейчас медики госпитализируют 100-120 пациентов в сутки, а диспетчеры скорой помощи принимают 1800-2000 вызовов.

"Сегодня в стационарах на лечении находятся 2082 пациента с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" и "внебольничная пневмония", - уточнил Остапенко. - На амбулаторном лечении - 824 человека. Из продолжающих лечение 167 пациентов - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 547 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией получают оксигенотерапию в условиях стационара".

Глава минздрава РК призвал крымчан не заниматься самолечением. "Вчера госпитализировали пациента в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 60, при этом молодому человеку всего 26 лет", - привел он пример. Как выяснилось, парень лечился самостоятельно на протяжении семи дней.

Растет число пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, и преимущественно тому виной - их позднее обращение к специалистам.

Министр здравоохранения РК также отметил, что в стационарах республики для лечения больных COVID-19 и пневмонией создано 2680 мест. При этом дополнительно разворачивают 541 койку, в том числе 96 - в Симферопольской ГКБ №7, 25 коек - в филиале ФМБА в Ялте, 30 - в Джанкойской ЦРБ, 80 - в Центральной горбольнице Армянска. Также 220 коек появится в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн, 50 - в Крымской республиканской клинической психиатрической больнице №1 имени Балабана" и 40 - в Сакской районной больнице.

Министр проинформировал, что в Крыму первый компонент вакцины от коронавируса получили 279309 человек, из которых старше 60 лет - 132043 человека, второй - 220176 человек, в том числе 106604 человека старше 60 лет. В регионе продолжают функционировать 120 пунктов вакцинации.

Замглавы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков подчеркнул, что превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю зафиксировано в Ялте, Алуште, Судаке, Симферополе, Бахчисарайском, Джанкойском и Советском районах.

- Из числа зарегистрированных случаем 88 процентов - единичные, 11 - очаги с двумя случаями и более, - уточнил он.

При этом Крутиков заверил, что эпидситуация в Крыму за исключением Ялты остается повсеместно контролируемой - даже на фоне увеличивающегося туристического потока.

- В Ялте за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 14 процентов, - пояснил он.

Замглавы регионального управления Роспотребнадзора отметил, что если в апреле удельный вес случаев коронавирусной инфекции в курортных городах в общей структуре заболеваемости составлял в мае и июне 35 и 33 процента соответственно, то за 22 дня в июне этот показатель вырос до 45 процентов.