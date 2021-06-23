В Новороссийске волонтеры спасли трех дельфинов из рыболовных сетей

В районе поселка Широкая Балка недалеко от Новороссийска волонтеры спасли трех черноморских дельфинов, которые застряли в рыболовных сетях. Об этом сообщили в Центре спасения дельфинов "Дельфа".

Сигнал об инциденте в центр и службу "112" поступил 21 июня, но широко известно о нем стало только сейчас.

"В 9.30 отдыхающие заметили, что в стоящем недалеко от берега ставнике находятся три афалины, а у сетей снаружи кружит детеныш, - говорится в сообщении. - Мы попросили очевидцев на сапах понаблюдать за дельфинами и прислать нам видео. Параллельно сообщили пограничникам о ситуации, попросив также оповестить об этом владельца сетей".

По мнению специалистов, ставные неводы менее опасны для китообразных по сравнению с другими видами орудий лова, так как сеть в них мелкоячеистая и есть пространство для выныривания и дыхания. Часто дельфины заходят туда, чтобы поесть, и свободно выходят. Но иногда они не могут найти выход, и у них начинается паника. Тогда они могут совершать неадекватные действия и запутаться в фалдах невода при отчаянном желании выйти из него.

"Ситуация в ставнике становилась все напряженнее, - рассказали сотрудники "Дельфы". - Самая большая афалина постоянно зависала у поверхности в одном месте и пищала, с внешней стороны ставника к ней подплывал дельфиненок. Два других дельфина также очень заметно нервничали".

При повторном обращении к пограничной службе "дельфийцы" узнали, что владелец сетей не намерен выпускать животных, так как, с его точки зрения, они "просто кормятся его рыбой". В 14.40 волонтеры центра Елена Дрейцер и Екатерина Сербина прибыли на место. Опасения подтвердились - дельфины находились в состоянии сильного стресса.

"Поскольку хозяин сетей не появился, было решено, не повреждая сеть, срезать с одной стороны ставника тонкие пластиковые хомуты, которые крепили невод к веревке с буйками, - прокомментировали в "Дельфе" завершение операции по спасению морских млекопитающих. - Делалась эта работа аккуратно, чтобы не напугать дельфинов и дать им возможность спокойно выйти, а затем вернуть сеть в первоначальное состояние".