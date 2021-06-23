В России могут появиться научные кадетские классы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, прописывающий правила работы военного инновационного технополиса "Эра", созданного в Анапе. Военный инноград станет особой территорией. На его территории могут появиться специальные образовательные учреждения, готовящие разработчиков новейшей военной техники. Это могут быть и кадетские классы, и колледжи, и вузы.

"Сам технополис был создан несколько лет назад по указу президента России Владимира Путина. Цель создания Военного инновационного технополиса - обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. Пристальное внимание уделено образовательным программам для молодых ученых в рядах российской армии", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"При этом технополис - это воинская часть, в которой проходят службу и по контракту, и по призыву. Солдаты срочной службы - молодые ученые - отдают свой воинский долг в восьми научных ротах, участвуя в разработках прорывных технологий в оборонной сфере. В настоящее время в составе научных рот технополиса проходят службу 320 призывников. Это выпускники вузов, средний балл которых выше 4,0, имеющие патенты, научные статьи, дипломы всероссийских и международных конкурсов", - добавил председатель правления АЮР.

Кроме того, Владимир Груздев подчеркнул, что все выпускники выдержали конкурсные испытания кандидатов для прохождения военной службы в научных ротах. В дальнейшем по окончании срока службы "научные солдаты" при желании могут трудоустроиться в ведущие организации оборонно-промышленного комплекса, продолжить работать в технополисе в качестве гражданских специалистов или военнослужащих по контракту.

Военный инноград располагается на морском побережье в городе Анапе на территории общей площадью более 17 га. Управляет военно-научным городом совет технополиса - коллегиальный орган. Законопроект предполагает также создание фонда развития технополиса.

"Важная новация: предполагается упрощенное открытие образовательных центров на территории военного иннограда. Это могут быть и специализированные научные кадетские классы, и колледжи, и даже вузы. Лица, обучающиеся в организациях - участниках технополиса, - будут обладать всеми правами обучающихся в организациях, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию. Дипломы, выдаваемые в технополисе, будут приравниваться к дипломам обычных образовательных организаций", - заявил Владимир Груздев.

На обеспечение деятельности военного технополиса в этом году выделено более 343 миллионов рублей. В будущем году в бюджете запланировано 364 миллиона рублей. Также планируется, что финансирование ключевых инновационных проектов технополиса будет осуществляться Фондом перспективных исследований.

Недавно в ходе проходивших на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск российско-белорусско-сербских совместных учений "Славянское братство-2021" представители военного технополиса представили свои новые разработки. В частности: робототехнический комплекс "Жук", экспериментальный образец разведывательного БПЛА "Муха", "Стрекоза" и "Дозор", экспериментальный образец электромобиля "ЭРА" и другие образцы.