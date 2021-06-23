В Волгограде открылась экспозиция "Брестская крепость. Памятник мужеству", подготовленная музейщиками из Беларуси

До 18 августа волжане смогут узнать о довоенной жизни гарнизона и об обороне крепости в июне 1941 года. А самое главное - в экспозиции представлены фотографии, документы и личные вещи военнослужащих, призванных в армию из Сталинградской области.

- Этот проект стал результатом многолетней исследовательской работы. Защитники Брестской крепости вписали свой подвиг в историю Отчизны. Мы гордимся, что мы наследники победителей, - отметил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк. - В обороне крепости принимали участие более 30 сталинградцев, 12 из них погибли и увековечены на плитах мемориала. После войны в Волгограде проживали шесть защитников цитадели. В минувшем апреле в Москве скончался последний из героев Бреста - Петр Котельников.

- По стойкости Брестская крепость и Сталинград похожи. Связь России и Беларуси очень ценна, и нужно не порушить ее, - считает председатель "Землячества белорусов" Виктор Зинович.

Первый камень оборонительной казармы в Брест-Литовске заложили 1 июня 1836 года. Инженеры возвели укрепление у слияния рек Мухавец и Западный Буг. В реестр действующих крепостей Российской империи ее включили 26 апреля 1842 года. Потом крепость дважды модернизировали. Из бастионной она превратилась в фортовую.

22 июня 1941 года в четыре часа 15 минут 45-я пехотная дивизия вермахта напала на гарнизон. За первые полчаса войны по крепости выпустили пять тысяч реактивных мин и снарядов. Самый тяжелый из них весил больше двух тонн!

Наши бойцы держались до 30 июня. На них шли танки, форты поливали из огнеметов. 29 июня подключилась авиация. Только на Восточный форт сбросили 23 бомбы.

- Некоторые из защитников Брестской крепости потом сражались в Сталинграде, ведь это была единая страна. У нас сегодня разные государства, но общая история, - напомнила завотделом комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Грицук. - Собранные нами артефакты свидетельствуют о тяжелых боях. Например, оплавленные кирпичи. Это значит, что они побывали под температурой свыше тысячи градусов!

Есть экспонаты, которые принесли в музей простые жители. Например, газета "Часовой Родины" - несколько экземпляров нашел у себя дома в 1992 году один белорус. Издание рассказывало о жизни довоенного пограничья.

А вот гимнастерка, послужившая образцом для формы советских бойцов в фильме "Брестская крепость" 2010 года. Целую стопку обмундирования двумя годами ранее обнаружила на чердаке жительница Бреста. Гимнастерки сшили в 1941 году, солдаты их даже не успели получить.

Волгоградец Алексей Улановский не мог не прийти на выставку: среди героев - его дядя Василий Сушков.

- У нас вся семья была связана с войной. До конца 2000-х мы были уверены, что дядя пропал без вести, - мужчина не скрывает искренних слез. - А потом стали вспоминать всех своих фронтовиков. Но по дяде все равно не было информации. Но мы все же нашли его. Спасибо поисковикам и архивистам. В первые дни войны он погиб при обороне крепости.