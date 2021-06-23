Пока коммунальщики, военные, сотрудники МЧС и добровольцы общими усилиями ликвидируют последствия ливней в Крыму, власти подсчитывают ущерб. "Суммарно 5,5 миллиарда нужно по первоначальным прикидкам на восстановление и ремонт дорог, - констатировал вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов. - Мы сейчас определим приоритетные дороги, на которые нужно выйти в первую очередь".

Самый большой ущерб нанесен улично-дорожной сети Ялты: там на ремонт 109 улиц потребуется 4,2 миллиарда рублей. Эти средства придется потратить на разрушенные тротуары, на ограждения, подпорные стены, осветительные опоры, искусственные сооружения. В Керчи урон инфраструктуре гораздо меньше: дорожники приведут в порядок 28 улиц протяженностью 17 километров, потратив на это 760 миллионов рублей.

Не выдержала удара стихии и трасса "Таврида" в Ленинском районе полуострова. Там на двух участках нужно восстановить земляное полотно, укрепить обочины и восстановить дорожную одежду. "Оцениваем стоимость ремонтно-восстановительных работ на трассе "Таврида" в сумму около 190 миллионов рублей, - отметил Евгений Кабанов.