Хореограф с тортиком: Уральцы рассказали о своих необычных хобби

Возможность отдохнуть после работы, зарядиться положительной энергией, выплеснуть эмоции или, наоборот, помедитировать - все это дает любимое увлечение. А еще это шанс прожить сразу несколько жизней параллельно. Занимаясь чем-либо для души, человек создает для себя другой мир: у него появляется новый круг знакомств со своими правилами общения, совсем иные и как правило приятные заботы.

"РГ" записала истории трех жителей Среднего Урала, которые нашли свое хобби.

Дуэльное фехтование

Анастасия Алехина, специалист по информационной безопасности:

- В 14 лет я сама нашла секцию дуэльного фехтования и стала ездить туда через весь город на тренировки. С тех пор продолжаю заниматься. До этого у меня было очень много увлечений: мотокросс, прыжки с парашютом, игра на гитаре и пианино, танцы. Но фехтование - это то, что зацепило.

Фото: Предоставлено Анастасией Алехиной

В отличие от спортивного варианта, у нас оружие больше похоже на историческое. Оно имеет такой же вес, размер, баланс. Разве что клинки не заточенные. Например, у меня есть военная сабля, которая весит 900 граммов и рапира Ренессанса массой в килограмм. Однако нельзя сказать, что мы занимаемся реконструкцией. На соревнованиях не делаем акцент на том, чтобы воссоздать доспехи и элементы быта далекого прошлого. Самое важное - это безопасность, которую обеспечивает современная экипировка. Все необходимое снаряжение у нас есть в клубе.

На тренировки приходят как дети, так и новички-взрослые, быстро всему обучаются. В большинстве своем это мужчины, но и женщин тоже немало. Особенно приятно, когда нами интересуются люди старшего возраста. Некоторые из них раньше занимались спортивным фехтованием. А кто-то просто захотел попробовать. Очень интересно общаться с теми, кто говорит: "Я уже слишком стар, но…". И потом выигрывают соревнования.

Я занимаюсь трижды в неделю. У нас есть традиция: после тренировки мы стоим на крыльце и болтаем. Всегда очень забавно, когда новички об этом не знают. Я делаю фотографии тех, кто остался поговорить, присылаю их в общий чат и пишу: "На тренировке был только тот, кто к нам присоединился. Поболтать - это же самое важное!".

Когда хожу на занятия, я перезагружаюсь и выплескиваю агрессию. Лучше всего проявляю себя в соревнованиях, где предельно сосредотачиваюсь на поединке. Постоянно обдумываю, что будет делать противник, выискиваю его слабые места.

Коллеги, когда узнали, чем я занимаюсь, предлагали мне принести шпагу в офис и бить тех, кто нарушает информационную безопасность. Большинство моих друзей и знакомых пробовали фехтовать. Кому-то понравилось, и мы до сих пор ходим на тренировки вместе. Кто-то решил, что не хочет этим заниматься. Но вначале я была убеждена, что людям нужно только попробовать, и они тоже будут в восторге.

Фехтование учит быстро думать в критических ситуациях. Например, на работе, когда нужно срочно принять решение, мне кажется, что время останавливается. Если другие впадают в ступор, то я обычно начинаю мгновенно действовать, брать на себя управление. Порою намного важнее оперативно сделать выбор. Правильным он будет или нет - покажет время. На работе я не помню случаев, когда совершала ошибки в подобных ситуациях. Зато из фехтования могу привести кучу примеров неправильных решений.

Вышивка и вязание

Иван Золотцев, курьер:

- Я еще детстве вязал, потом как-то прекратил, сейчас навыки восстанавливаю. Вообще много чем занимаюсь: вышиваю крестиком, недавно начал осваивать плетение кружев на коклюшках. Мне говорили: "Остановись на чем-то одном!". Но я не любитель на чем-то одном останавливаться.

Фото: Елена Ершова

По профессии я повар. Но на кухне ни разу не работал. Был сотрудником торгового зала, грузчиком, кладовщиком. Сейчас занимаюсь доставкой.

Вышиваю и шью, в основном, по вечерам. Большие проекты по вязанию начинаю в дороге и заканчиваю уже дома, после работы. Иногда на одну поделку много времени уходит. А когда появляется вдохновение, могу и за месяц со всем управиться. Для меня это медитация, возможность освободиться от мыслей или, наоборот, обдумать что-то личное.

В будущем хочу полностью перейти к шитью исторических костюмов, сделать дополнительное занятие своей основной работой. У знакомых есть пошивочный цех, но из-за пандемии он закрылся, и теперь они сдают места в нем за определенную плату в час. Меня уже туда пригласили. Осталось закупить ткань, все обустроить и можно начинать. Сейчас еще популярен косплей - воссоздание внешнего облика героев фильмов, книг, комиксов. Это тоже интересно, но персонажей я создаю сам. У меня даже зарисовки есть.

Чтобы сделать полноценный костюм, нужно уметь не только шить. Например, недавно я лепил пуговицы из полимерной глины. В магазине ведь не всегда есть нужные детали.

Бывало, один-два человека подойдут и скажут: "Что ты женским делом занимаешься!?". Но я на таких не обращаю внимания. Нет "мужских" и "женских" занятий. Девушки и машину водят, и директорами работают, а почему я не могу заниматься рукоделием, если мне это нравится?

В будущем планирую на фестивалях выставляться. И еще научиться стрелять из лука. Это будет новое хобби, потому что шитье станет основным делом. Когда нет дополнительного любимого занятия, то и работа не в радость.

Десерты на заказ

Марина Устюгова, педагог-хореограф:

- Однажды друг попросил, чтобы я сделала торт на его день рождения. После того, как наши знакомые попробовали десерт, у меня сначала попросили рецепт, а потом началось: "Может быть ты тоже что-нибудь мне приготовишь, а я тебе заплачу!". Хотя я немного посмеялась, но мне было приятно это слышать. Потом начала смотреть передачу "Кондитер" и вдруг поняла, что уже многое знаю сама. Тогда и решила заняться выпечкой серьезнее.

Сначала готовила строго по известным рецептам. Они уже проверены и пользуются спросом. Кроме того, очень сложно придумать что-то новое. Потом, когда набила руку, стала делать не по книжке и менять количество ингредиентов. Но вкус оставался таким же.

Я перестала покупать десерты в магазинах. Не хочется есть торт, у которого срок годности месяц и который несколько раз замораживали и размораживали. Домашний "наполеон" или "медовик" сильно отличается по вкусу от магазинного. Когда заказываешь выпечку у кондитера, точно знаешь, что именно входит в состав, и можешь его корректировать. Для людей с сахарным диабетом, аллергией и другими проблемами со здоровьем это настоящее спасение. Сейчас еще много кто стремится к осознанному потреблению, переходу на экопродукты. Это мировой тренд. И здесь домашние кондитеры выигрывают.

Бывают заказчики, с которыми с первого слова общаться не хочешь. Но ты понимаешь, что человек заботится о своем здоровье, делает выбор в пользу вкусной натуральной пищи. И стараешься ему угодить, каким бы он ни был. Правда, для вредных клиентов и торты получаются капризными. Однажды у меня двое суток не застывали шоколадные фигурки, хотя обычно на это уходит несколько часов. А когда для мамы торт готовила, я сделала его очень быстро, несмотря на то, что он был сложноватым. Самое приятное - это если заказчик присылает отзыв с фотографиями, советует твои блюда друзьям. Радуешься, что ему все понравилось.

Фото: Предоставлено Мариной Устюговой

Любое дело требует вложений, причем немалых. Поначалу многое делала в убыток. Например, попросят сделать фигурку, а у тебя нужной формы нет. Я иду ее покупать. Однако только так можно набраться опыта. Сейчас уже появилась прибыль, потому что я поняла, что пользуется спросом, что предложить человеку, чтобы и ему, и тебе было выгодно. Я не считаю, что начала заниматься изготовлением десертов только из-за дополнительного дохода. Это возможность реализовать себя через творчество. Оно бывает разным. На основной работе я ставлю танцевальные номера, создаю образы при помощи языка тела. А здесь творчество более узкой направленности. У тебя нет обязательств. Ты занимаешься этим не потому, что должен, обязан, а потому что хочешь. Выполнил заказ - берешь новый.

Для меня готовить сладости - то же, что и читать книгу. В своей голове создаешь мир, но не таким, каким видит его автор, а таким, каким видишь его ты.