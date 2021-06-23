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23.06.2021 15:40

Семеро одного ждут

Курганские аграрии до сих пор не получили субсидии из-за изменения правил
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(8489)
Субсидии сельхозпроизводителям с этого года выплачивают лишь после конкурсного отбора претендентов. Вроде бы правило справедливое, однако в результате аграрии Зауралья до сих пор не получили несвязанную поддержку, на которую рассчитывали перед посевной.

В 2021-м на развитие АПК Зауралья предусмотрено 1,155 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом федеральных средств выделено почти на четверть меньше. Сильно урезаны стимулирующие и компенсирующие субсидии на производство продукции растениеводства и животноводства. На мелиорацию направлено лишь 37 процентов к уровню прошлого года. Оказалось, в 2020-м средства были освоены не полностью, часть денег пришлось вернуть.

Фото: Владимир Аносов
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По данным на 11 июня, из общей запланированной бюджетной помощи сельхозпроизводителям было перечислено 15,8 миллиона рублей - на приобретение скота личными подсобными хозяйствами и неплеменных животных. Погектарных субсидий пока не поступило ни копейки (да и выделено лишь 110 миллионов против 128-ми прошлогодних), хотя в 2020-м уже в марте перечислили 113,4 миллиона: стояла задача дать аграриям возможность подготовиться к посевной.

В этом году правила изменились: в марте в федеральную нормативную базу внесены поправки, регион был обязан привести в соответствие с ними свой порядок предоставления субсидий. На это ушло время. Суть изменений - в конкурсном отборе на право получения господдержки, на эту процедуру отводится 30 дней. В хозяйствах не понимают: почему отбор нельзя было провести раньше?

- Дорога ложка к обеду, - поделился мнением с "РГ" руководитель сельхозпредприятия из Шадринского района Валерий Сусляков. - У нас крупное хозяйство, мы еще можем подождать, а вот фермеры, думаю, рассчитывали на помощь именно перед посевной. За счет несвязанной поддержки могли купить ГСМ, запчасти, удобрения, средства защиты. Кредитов бы меньше взяли.

Заместитель директора областного департамента АПК Павел Кощеев на заседании аграрного комитета облдумы заверил: нормативную базу в регионе скорректировали в срок, дальше многое зависит от расторопности самих производителей. Некоторые могут вообще остаться ни с чем, если промедлят: прием заявок заканчивается в конце июня, а уже в июле начнется перечисление средств.

- Аграрии упрекают нас, что не вовремя доводим средства, однако сами не торопятся, - говорит Павел Кощеев. - Только 267 из 450 потенциальных получателей предоставили пакеты документов.

По мнению некоторых руководителей хозяйств, те, кто вовремя сдал документы, не должны страдать из-за других. Однако правила таковы: только когда будут приняты все заявки и пройдет конкурсный отбор, средства будут пропорционально распределены между его участниками.

Между тем

По данным оперативного мониторинга Минсельхоза России на 17 июня, в субъекты перечислено 124,7 миллиарда рублей субсидий, регионы довели до получателей 35,8 миллиарда (27,7 процента). В ряде регионов показатели на уровне 60-90 процентов, однако в Курганской области доведено до получателей лишь 9,5 процента причитающихся им федеральных и 7 процентов региональных бюджетных средств.

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В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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