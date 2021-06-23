На самарца завели дело за сообщение об угрозе рейсу из Екатеринбурга

Житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела после того, как сообщил о некоем представляющем угрозу предмете, который находится якобы на борту лайнера, вылетевшего из Екатеринбурга.

"Вечером 11 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в представительстве одной из авиакомпаний в аэропорту Кольцово мужчина заявил, что на рейсе Екатеринбург - Самара, возможно, находится опасный предмет", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пьяного мужчину 1987 года рождения. Он признался, что опоздал на самолет до Самары, поэтому решил сообщить об угрозе рейсу.

К тому времени самолет уже возвращался в Екатеринбург, где благополучно приземлился: никаких представляющих опасность предметов на борту стражи порядка не нашли.

"Следователи линейного отдела МВД в Кольцово возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - уточнили в ведомстве.