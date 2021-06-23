На Среднем Урале вручил ключи жильцам первого арендного дома

В Нижней Туре сегодня ключи получили жильцы первого в Свердловской области дома, квартиры в котором предназначены исключительно под аренду.

"Это пилотный проект. Он позволяет людям, у которых нет возможности купить жилье, продолжительное время снимать его за стоимость, существенно ниже рыночной", - пояснили в региональном департаменте информационной политики, отметив, что такое социальное арендное жилье это еще и один из механизмов привлечения в малые города молодых специалистов - педагогов и медиков, например.

В Нижней Туре для арендного дома реконструировали здание бывшего общежития. Из областной и местной казны потратили на это около 110 миллионов рублей.

"Арендовать такое жилье можно на срок до десяти лет. Квартира в 70 квадратных метров обойдется семье в 2 100 рублей. Плюс - коммунальные платежи", - рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Первыми ключи получили фельдшер Екатерина Сочивец (она перебралась в Нижнюю Туру из Алапаевска - это в 225 километрах), и учитель физкультуры и ОБЖ Людмила Самочерных (педагог подумывала переехать в Крым, но теперь, когда есть где жить, решила остаться в родном городке).

В общей сложности снимать квартиры в новом доме уже изъявили желание 17 семей.