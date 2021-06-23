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23.06.2021 15:26
Рубрика: Происшествия

Праздник без аншлага

Местные власти ограничат число гостей летних фестивалей
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(8489)
В течение лета на Среднем Урале пройдут 63 событийных мероприятия. Пять из них получили господдержку, в том числе самобытный праздник окрошки.
Турнир косарей в поселке Арти давно уже стал событием международного масштаба. Фото: Татьяна Андреева/РГ Турнир косарей в поселке Арти давно уже стал событием международного масштаба. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Турнир косарей в поселке Арти давно уже стал событием международного масштаба. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Шестой год подряд мининвестразвития Свердловской области и Центр развития туризма принимают заявки от организаторов событий. Побеждают те, чьи презентации получают наибольшее число баллов. Как правило, это наиболее яркие проекты, - рассказала и. о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.

Фото: iStock
В Свердловской области отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные

Первое такое событие - джазовый фестиваль EverJazz - уже "прозвучало" в минувшие выходные в деревне Кадниково. На подходе многопрофильное мероприятие "Лето на заводе" в Сысерти. В конце июля в Черноисточинске состоится Демидов-фест (здесь же пройдет и 6-я Уральская биеннале современного искусства), а в Ирбите на базе оздоровительного лагеря "Малиновка" пройдет брутальный "Мотофест" - с конкурсами экстремального вождения и рок-концертом. Судя по всему, будет горячо - организаторы ждут байкеров со всей России.

Ну а в Каменске-Уральском уже послезавтра стартует фестиваль окрошки. И это не только кулинарное шоу, хотя сюда и обещают приехать со своими фирменными рецептами многие шеф-повара. "Окрошка фест" приурочен к 320-летию первого города-завода на Урале.

- Все начнется 26 июня, а завершится 18 июля. Обещаем удивить рецептами традиционного русского блюда - будут многочисленные мастер-классы с дегустацией окрошки. Пройдут также мастер-классы по изготовлению народных кукол, различные массовые игры, выступления кавер-групп и шоу на ходулях, - перечисляет директор каменского центра развития туризма Марина Чистякова.

В третьем по величине городе Среднего Урала состоятся также традиционный фестиваль колокольных звонов и набирающий популярность "Космодень". Этот научно-развлекательный праздник выиграл грант на господдержку в прошлом году, а нынче разросся до целой "Космонедели". Каменск-Уральский - родина советского космонавта Павла Беляева, так что погружение в космическую атмосферу не случайно.

Региональный Центр развития туризма обещает бесплатный трансфер из Екатеринбурга на крупные фестивали. При этом организаторы праздников напоминают, что в связи с коронавирусом действует ограничение: численность участников мероприятий не должна превышать 75 процентов от вместимости объекта. Правда, методика подсчета для открытой площадки непонятна, поэтому как будет соблюдаться социальная дистанция, неизвестно. Организаторам придется пройти буквально по лезвию: привлечь гостей, но ограничить их количество - задача, прямо скажем, противоречивая.

Кстати, по словам Шестаковой, пандемия заметно повлияла на турпоток в Свердловскую область. Если в 2019 году регион посетили 1,6 миллиона туристов, то в 2020-м - 725 тысяч.

На Южном Урале из-за COVID-19 отменили Ильменский и Бажовский фестивали
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