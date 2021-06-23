Подписанием протокола об успешном проведении испытаний завершился пилотный проект "Сигнальная сеть качества воздуха" регионального министерства экологии и челябинского предприятия ОПК, выпускающего электромашины.

Заводчане разработали и создали интеллектуальную систему, датчики которой анализируют качество воздуха. Изделие было установлено в южноуральской столице у больницы скорой помощи, где также есть стационарный объект, приглядывающий за атмосферой в этом районе. Сверка их данных показала, что они идентичны, и этот экзамен, говорят разработчики, доказал: новинка готова заступить на "охрану воздушных рубежей". При этом она компактнее, дешевле и мобильнее используемых сегодня стационарных комплексов, легко интегрируется в городскую среду, становясь элементом умного города.

Когда разработчики придумывали эту систему, делали упор на ее многофункциональность. Внешне устройство напоминает уличный светильник (это, к слову, одна из его функций), но уровень IQ у него значительно выше, чем у простого фонаря. Вариативность компоновки модулей позволяет использовать систему для разных целей: она может вести видеонаблюдение за окружающим пространством и анализировать увиденное - отслеживать опасные предметы или людей, которые подозрительно себя ведут, контролировать температуру посетителей (актуально во время пандемии), осуществлять звуковое оповещение горожан. Умному "светильнику" могут также установить кнопку вызова SOS, точку доступа Wi-Fi, зарядное устройство для телефона, даже подзарядку для электромобилей. И, конечно, природоохранные блоки.

- Экомониторинг очень актуален для промышленных городов, а Челябинская область с 2017 года включена в программу "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Поэтому, следуя социальному запросу, мы создали мобильный комплекс, который по функционалу и компоновке не имеет аналогов, - сообщил директор по стратегическому и инновационному развитию компании-разработчика Леонид Зелепухин.

Заместитель гендиректора предприятия по развитию гражданской продукции Сергей Виттенберг уточняет: система настраивается под конкретные потребности. Она способна передавать данные с датчиков в мобильное приложение для формирования общей карты загрязнений, оповещать население об экологической ситуации в режиме реального времени, а при установке в промзоне - рекомендовать загрязнителям снизить выбросы.

Возможности изделия заводчане вместе с руководством Центра экологического мониторинга, на базе которого и состоялись испытания, продемонстрировали в мае в Москве на технологическом форуме "Экологический мониторинг выбросов", презентовали экспертам и руководителям разного уровня. Участники этих встреч отметили, что наработанный в Челябинске опыт может применяться и в других регионах.

- Проект создания трехуровневой гибридной сети мониторинга атмосферного воздуха предусматривает не только сбор данных с наблюдательных постов, но и их анализ с помощью нескольких расчетных методик, - отмечает руководитель Центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин.

Мобильная система может реализовать свой потенциал на нескольких уровнях, подчеркивают специалисты. Первый - локальный, когда исследования проходят в пределах отдельного природного объекта или промплощадки. Территориальный уровень подразумевает наблюдения в рамках района, региона, округа. И третий - в масштабах страны. Качество воздуха определяется по международной шкале AQI, включает обнаружение таких опасных веществ, как оксиды углерода и азота, диоксиды азота, сера, аммиак, формальдегид и других.