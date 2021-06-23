В осеннюю сессию Госдума рассмотрит серьезные поправки в 44-ФЗ. Систему госзакупок планируется предельно упростить, оставив всего три способа выбора поставщика: аукцион, конкурс и запрос котировок. Но это не означает, что наступит полная вольница: аукционные комиссии будут отбирать победителей торгов с учетом их опыта работы. Это позволит исключить факты, когда приходит человек с блокнотом и ручкой и выигрывает строительный тендер на пару миллиардов рублей, рассказал на "Деловом завтраке" в уральском филиале "РГ" руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.

Дмитрий Шалабодов: В целом и заказчики, и уполномоченные органы относятся к контрактам по нацпроектам очень ответственно. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Дмитрий Валерьевич, послабления делаются в интересах муниципальных заказчиков, ведь раньше больше всего ошибок допускали они?

Дмитрий Шалабодов: То, что им станет легче, это точно, хотя по-прежнему на долю муниципальных учреждений приходится 38 процентов нарушений при торгах. Кроме того, мы разработали предложение, которое в скором времени представим в правительстве Свердловской области, - о разработке единых форм конкурсной документации для муниципалитетов: на поставку школьного питания, клининговые услуги, приобретение канцтоваров и т. п. Надеемся, идею воспримут положительно.

Ощущаете ли вы по количеству жалоб на торги, что экономика восстанавливается?

Дмитрий Шалабодов: Число жалоб снизилось в 2,5 раза с начала года. Мы, честно говоря, удивились. Если спад в 2020 году понятен: тогда и аукционов проводилось меньше, и до 31 декабря можно было активно закупаться у единственного поставщика, то сейчас эта норма уже не действует. Как оказалось, упрощение торгов положительно повлияло на весь рынок. Поэтому тренд, взятый законодателем в прошлом году, продолжился в 2021-м.

В частности, теперь участнику торгов на строительные работы достаточно просто поставить галочку в программе, выразив тем самым согласие на проведение работ по нормативам проектной документации. Не нужно больше перечислять марки щебня, бетона, арматуры - все уже прописано. А заказчику данная мера упрощает процедуру отбора кандидатов. Таким образом, бизнес застрахован от технических ошибок оценочной комиссии и каких-то дополнительных требований. С другой стороны, это не говорит о том, что качество пострадает, качественные характеристики заложены в проекте. Плюс обязательно подтверждать опыт выполненными ранее госконтрактами. Мне кажется, это главный показатель надежности подрядчика.

В 2020-2021 годах зафиксировано очень много нарушений при подключении к сетям. В чем причина?

Дмитрий Шалабодов: Действительно, с начала года мы вынесли 94 постановления по поводу нарушения правил техприсоединения к сетям на общую сумму 23 миллиона рублей. В 2020 году энергоснабжающие организации привлекли к ответственности 122 раза. Сумма наложенных штрафов составила 21 миллион рублей, в федеральный бюджет нарушители выплатили почти 14 миллионов.

Зачастую заработанная участниками картеля сумма во много раз превосходит санкции

Чаще всего потребители жалуются на электросетевые и газораспределительные компании, которые не укладываются в нормативные сроки подключения, навязывают невыгодные условия. Например, требуют оплатить какие-то работы за пределами личного участка. С опозданием высылают проекты договоров о техприсоединении и выдают техусловия, запрашивают документы, не предусмотренные федеральными правилами.

На увеличении числа жалоб сказывается не только сарафанное радио (люди делятся опытом, как решили проблему), но и сокращение нормативных сроков техприсоединения. Например, с апреля население должны подключать к электричеству всего за месяц вместо четырех, если мощность объекта не превышает 15 кВт и до границы участка не более 300 метров. Норма введена на федеральном уровне, чтобы улучшить инвестклимат в регионах, но не все энергоснабжающие компании к этому готовы. Кроме того, камнем преткновения может быть нехватка мощностей. Чтобы увеличить их, надо затраты заложить в инвестпрограмму, а она утверждается на год.

Могу сказать, что газовики поначалу занимали очень жесткую позицию: по закону они имеют право отказывать при отсутствии технической возможности для подключения. Но не учли, что мы будем проверять, а действительно ли ее нет, анализировать проекты газопроводов. Там можно найти всю информацию о пропускной способности. Суммировав заключенные договоры на газоснабжение, мы понимаем, имеется резерв или нет. Конечно, много копий пришлось сломать и в судах побывать, но наша методика расчета устояла.

За необоснованные отказы и затягивание работ не только штрафы налагаем, но и выдаем представление: руководитель сетевой организации может быть дисквалифицирован на три года - это мотивирует быстрее выполнять заявки.

Картельные дела, которые возбуждает ваша служба, как правило, очень сложные и долгие. Но в итоге суд часто снижает штраф, назначая минимальный или даже половину от него. Какова в целом эффективность таких санкций?

Дмитрий Шалабодов: Есть методика расчета оборотного штрафа по выручке, есть ст. 14.32 КоАП (от 10 до 50 процентов от начальной цены контракта). Но нарушитель в суде начинает рассказывать, что у него плохо идет бизнес и т. п. В настоящее время в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области электронная площадка "РАД" оспаривает вынесенное Свердловским УФАС постановление почти на 6,8 миллиона рублей. Это дело для нас уникально: впервые применено понятие множественности лиц на стороне организатора торгов. Ни в процессуальном кодексе, ни в разъяснении пленума Верховного суда РФ от 4 марта 2021 года по антимонопольным вопросам не регламентировано уменьшение штрафов в 2-7 раз. Не видим и мы аргументированности выносимых решений: зачастую заработанная участниками картеля сумма во много раз превосходит санкции.

К слову, дилеру "Альфа Фарм", который вступил в сговор с областной станцией переливания крови в 2016-2019 годах и фактически выдавил конкурентов с рынка иммуноглобулина, штраф тоже снизили вдвое, его сумма составила 3,1 миллиона. Полностью выплачена в марте 2021 года. Это дело попало в десятку лучших территориальных практик ФАС России.

Какие крупные картельные дела сейчас в работе?

Дмитрий Шалабодов: Недавно закончили по ГУДСР и ИЦ "Дорконтроль": эти компании вступили в сговор на торгах, чтобы не снижать цену. В итоге заработали в 2019 году на ремонте дорог в Полевском 79 миллионов рублей.

В работе еще три дела. Два из них возбуждены в отношении монополистов - екатеринбургского МУП "Водоканал" и МРСК Урала. Первый, по предварительной версии, предоставил преимущество на торгах компании "УралСтройМонтаж", которая прокладывала сети. Второй включил в закупку на сумму почти 25 миллионов рублей разнородные товары, что ограничило круг участников и привело к подписанию контракта без снижения цены.

Появились ли какие-то новые способы завуалировать картели?

Дмитрий Шалабодов: Большой общественный резонанс вызвало дело компаний "САВ-Мед", "САВ-Фарм" и аптеки "Вербена-Фарма". В 2019 году они заявлялись на аукционы на поставку лекарства "Паклитаксел" в областной онкодиспансер. Пользуясь правилом "третий лишний", которое предусматривает, что зарубежная фирма не может участвовать в торгах при наличии двух российских, они выдавили конкурентов и разыграли 85-миллионный контракт между собой, "снизив" максимальную начальную цену всего на две копейки. В марте мы наложили штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей, а в мае подали в полицию заявление об уголовном преступлении, совершенном руководителями и собственниками фармкомпаний.

Его еще называют картелем депутата Серебренникова?

Дмитрий Шалабодов: Это формулировка СМИ, не наша. Хотя сначала участники сговора заявляли, что находятся под единым управлением, значит, являются единым хозяйствующим субъектом и под закон о картелях не подпадают. Но депутат на официальный запрос ответил, что никакую координирующую деятельность не ведет, компании полностью самостоятельны.

Получается, как были медицина и стройка подвержены сговорам, так и остаются?

Дмитрий Шалабодов: В целом да, но в этом году мы впервые анализируем новый сегмент строительного рынка - жилищный. Как вы знаете, цены на новостройки за год резко выросли. Мы направили всем застройщикам требование предоставить экономический расклад по структуре стоимости квадратного метра. Будем смотреть, насколько объективно она формируется, есть ли признаки сговора, координации на рынке.

Поскольку это поручение дано по всей России, данные будут обобщаться в центральном аппарате ФАС и Минстрое РФ. Не исключено, что появятся новые картельные дела. В зоне внимания и цены на металлопрокат для внутреннего рынка. Их резкий рост отрицательно сказывается не только на строительстве, но и на других отраслях, например, ОПК. Доля оборонных предприятий в промышленном потенциале УрФО составляет 40 процентов. Удорожание металла грозит тем, что предприятия не уложатся в цены на готовую продукцию, утвержденные контрактами с Минобороны.

Насколько я знаю, вы контролируете еще и реализацию нацпроектов, ведь на них выделяются большие суммы из бюджета.

Дмитрий Шалабодов: Действительно, мы осуществляем контроль за проведением закупок в рамках нацпроектов, а также проверяем их на признаки заключения картелей и иных антиконкурентных соглашений. Недавно проверили пять крупных подрядчиков и двух заказчиков, фигурирующих в ряде закупок по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В целом могу сказать, что и заказчики, и уполномоченные органы относятся к этим контрактам очень ответственно. Из 398 жалоб на закупки, которые нам поступили с начала 2020 года, всего 10 касались нацпроектов. Обоснованными признаны только две.