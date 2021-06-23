"Уралвагонзавод" модернизирует советский парк бронетехники ВС Беларуси

"Уралвагонзавод" ведет работу по модернизации советского парка бронетехники Вооруженных сил Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости с полей международной выставки вооружений MILEX-202 в Минске.

Сегодня на вооружении республики стоит около 532 танков Т-72 в различных модификациях, а также 70 танков Т-80Б находятся на хранении.

"Беларусь - давний стратегический партнер УВЗ: предприятие в шестой раз принимает участие в MILEX, каждый раз представляя свои лучшие образцы спецтехники", - отметили в пресс-службе нижнетагильского завода.

Так, на нынешней выставке уральцы демонстрирует танк Т-14 на платформе "Армата", принципиально новую и полностью российскую разработку, и универсальную бронированную инженерную машину.

"Универсальная бронированная инженерная машина обладает функционалом трех ‑ бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной техники разграждения и бронированной машины разминирования. УБИМ способен обеспечить продвижение войск и выполнение инженерных работ непосредственно на линии соприкосновения с противником, в том числе на радиоактивно зараженной местности", - пояснили на заводе.

В виде макетов в Минск привезли боевую машину поддержки танков, а также Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72, которые уже высоко зарекомендовали себя в ходе эксплуатации.