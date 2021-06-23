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23.06.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге на 10 суток арестовали пьяного мужчину на самокате

Текст: Юлия Мякишева

53-летнего екатеринбуржца задержали пьяным на электросамокате в 4 утра. У мужчины также не было необходимых прав категории М.

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Подозрительного водителя на виляющем из стороны в сторону самокате заметили инспекторы ДПС на Заводской, об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Специалисты остановили мужчину и подтвердили свои предположения о его нетрезвом виде: самокатчик плохо говорил, не мог стоять на ровном месте, от него пахло алкоголем. Гражданин объяснил, что взял самокат у соседа, а прав никогда не получал.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения - 0,46 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

- При выяснении обстоятельств правонарушения установлено, что электросамокат является транспортным средством, для управления которого требуется право на управление транспортными средствами категории М, так как согласно его техническим характеристикам, он развивает скорость до 40 километров в час и имеет мощность двигателя 500 Ватт, что сопоставимо с мопедом, - говорится в сообщении.

За езду пьяным и без прав в отношении горожанина возбудили административное производство. Суд отправил мужчину под арест на 10 суток. Самокат отправили на специальную стоянку.

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