При пожаре на Урале погибли мужчина и ребенок из приемной семьи

В Ивделе по факту гибели при пожаре частного дома мужчины и ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сообщение о возгорании на улице Бажова поступило пожарным сегодня ночью в 2:58 по местному времени, передает ГУ МЧС по Свердловской области. На площади 150 квадратных метров сгорела кровля, мансардный этаж и повредились стены.

В тушении были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Через два часа после звонка огонь локализовали, в 5:18 открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 11:20. В ходе последнего этапа и были обнаружены тела погибших.

Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, погибшие - мужчина 1967 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Уголовное дело возбудили, чтобы тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии.

- Допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, в частности, для выяснения очага и причины возгорания, а также точной причины смерти погибших, - сообщил он.

Также начала проверку областная прокуратура. По данным пресс-секретаря ведомства Марины Канатовой, ребенок воспитывался в приемной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. Специалисты оценят соблюдение требований охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, в частности, проанализируют как органы опеки наблюдали за семьей.

- Одна из рассматриваемых версий произошедшего - замыкание электропроводки. Другие версии прорабатываются тоже, - уточнил начальник пресс-службы полицейского главка области Валерий Горелых.