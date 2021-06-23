В Челябинске из-за удара молнии сгорела крыша трехэтажного дома

В Челябинске в микрорайоне Залесье из-за вчерашней грозы едва не остались без крова жители нового трехэтажного дома на улице Еловая.

Пожар начался накануне в восьмом часу вечера. По предварительным данным, причиной ЧП стала молния, ударившая в крышу строения. Это подтверждает и видео, выложенное очевидцами в соцсетях.

Первые подразделения прибыли на место уже через шесть минут. "Жители (десять человек, в том числе - ребенок) успели самостоятельно эвакуироваться, еще двух человек по лестницам вывели пожарные. Пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе МЧС области.

Сильный ветер раздувал пожар, но, благодаря профессионализму огнеборцев, удалось не допустить распространения пламени на квартиры.

"В 20.38 была объявлена локализация пожара, а уже в 20.56 - ликвидация открытого горения на площади 780 квадратных метров. Причины происшествия устанавливают специалисты Испытательной пожарной лаборатории и отделения дознания государственного пожарного надзора", - передает экстренное ведомство.