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23.06.2021 13:04
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор из-за птичьего гриппа запретил ввоз яиц из Албании

Текст: Елена Манукиян

Ограничены поставки яиц, а также куриного и индюшачьего мяса из Албании в Россию из-за вспышки птичьего гриппа в республике. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Решение принято в связи с регистрацией очага высокопатогенного гриппа птиц в Албании, о чем свидетельствуют данные Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ)", - говорится в сообщении ведомства.

Пока не известно, какие меры приняты властями республики по предупреждению распространения заболевания. Сведения должна предоставить ее ветеринарная служба.

В связи со вспышкой птичьего гриппа в Албании временно ограничен транзит живой птицы и по территории России, обратили внимание в Россельхознадзоре. В ведомстве напомнили, что птичий грипп приводит к массовой гибели птиц и может передаваться от них человеку. Человек человека заразить им не может.

Однако ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что вирус может мутировать и тогда начнет циркулировать среди людей. Она предупредила, что нужно готовиться к такому сценарию заранее и создавать вакцину.

Во Всемирной организации здравоохранения также считают, что птичий грипп может перерасти во всемирную пандемию, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа человека.

Экономика АПК Эпидемия "птичьего гриппа"

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