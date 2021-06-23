Россельхознадзор из-за птичьего гриппа запретил ввоз яиц из Албании

Ограничены поставки яиц, а также куриного и индюшачьего мяса из Албании в Россию из-за вспышки птичьего гриппа в республике. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

"Решение принято в связи с регистрацией очага высокопатогенного гриппа птиц в Албании, о чем свидетельствуют данные Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ)", - говорится в сообщении ведомства.

Пока не известно, какие меры приняты властями республики по предупреждению распространения заболевания. Сведения должна предоставить ее ветеринарная служба.

В связи со вспышкой птичьего гриппа в Албании временно ограничен транзит живой птицы и по территории России, обратили внимание в Россельхознадзоре. В ведомстве напомнили, что птичий грипп приводит к массовой гибели птиц и может передаваться от них человеку. Человек человека заразить им не может.

Однако ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что вирус может мутировать и тогда начнет циркулировать среди людей. Она предупредила, что нужно готовиться к такому сценарию заранее и создавать вакцину.

Во Всемирной организации здравоохранения также считают, что птичий грипп может перерасти во всемирную пандемию, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа человека.