Россияне рассказали, в каких профессиях боятся конкуренции с роботами

Каждый пятый россиянин обеспокоен, что может остаться без работы после автоматизации своего рабочего места, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Зарплата.ру. Оказывается, больше всего за свою профессию опасаются продавцы, кассиры, работники складов, курьеры, водители, администраторы, официанты и уборщики. И чаще всего конкуренции с роботами боятся женщины, что подтвердили 64% опрошенных. Только 34% мужчин сообщили о своих тревогах остаться не у дел.

В то же время в востребованности своей профессии, несмотря на развитие новых технологий, уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.

Эксперты подтверждают, что в ближайшем будущем, действительно, могут исчезнуть низкоквалифицированные профессии. Причем, в меньшей степени роботизация коснется тех из них, которые строятся на личном общении - няни, бармены и другие. При этом ученые говорят, что безработица из-за этого гражданам не грозит. Из-за автоматизации рабочих мест появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.