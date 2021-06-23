Новости

Названы самые дорогие бренды мира 08:48
Погода в Москве может установить в среду двойной рекорд 08:40
Россияне рассказали, в каких профессиях боятся конкуренции с роботами 08:32
В Минэнерго назвали причины роста цен на авиакеросин 07:56
Губернатор Подмосковья допустил возможность введения новых ограничений 07:51
Панда Синсин родила близнецов в зоопарке Токио 06:50
В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев COVID-19 в мире 06:44
10 тысяч военных подготовились к высадке на дальневосточных островах 06:19
Си Цзиньпин пообщался с находящимися на орбите китайскими космонавтами 05:44
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год 05:35
Посольство РФ призвало США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze 05:16
NYT: Причастные к убийству Хашкаджи саудовцы прошли подготовку в США 04:27
Биолог Анча Баранова раскрыла главную опасность индийского штамма 04:20
Капитализация корпорации Microsoft превысила два триллиона долларов 03:57
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе 03:25
В США вакцину от COVID-19 получили 70 процентов взрослого населения 03:23
Астронавты на МКС в пятницу продолжат работу в открытом космосе 02:37
Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара 02:12
В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей 01:37
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса 01:36
В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 08:32
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, в каких профессиях боятся конкуренции с роботами

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый пятый россиянин обеспокоен, что может остаться без работы после автоматизации своего рабочего места, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Зарплата.ру. Оказывается, больше всего за свою профессию опасаются продавцы, кассиры, работники складов, курьеры, водители, администраторы, официанты и уборщики. И чаще всего конкуренции с роботами боятся женщины, что подтвердили 64% опрошенных. Только 34% мужчин сообщили о своих тревогах остаться не у дел.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Минтруд готовит программу содействия занятости молодежи

В то же время в востребованности своей профессии, несмотря на развитие новых технологий, уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.

Эксперты подтверждают, что в ближайшем будущем, действительно, могут исчезнуть низкоквалифицированные профессии. Причем, в меньшей степени роботизация коснется тех из них, которые строятся на личном общении - няни, бармены и другие. При этом ученые говорят, что безработица из-за этого гражданам не грозит. Из-за автоматизации рабочих мест появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.

Экономика Работа Занятость Рынок труда Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze
Биолог Анча Баранова раскрыла главную опасность индийского штамма
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев COVID-19 в мире
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени