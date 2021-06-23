Новости

Умер актер Валентин Рыжий 20:57
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 20:35
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 20:30
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 20:17
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 20:00
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 19:46
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 19:46
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 19:44
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 19:42
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 19:40
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 19:38
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 19:01
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 19:01
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 18:53
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 18:50
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 18:28
СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 18:11
МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Осиное гнездо

Российский бизнесмен Алексей Демин не может вернуться в Приморье, опасаясь за свою жизнь
Текст: Денис Ветров
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
В последние годы на Дальнем Востоке не утихает череда громких задержаний и "посадок" высокопоставленных чиновников, в том числе по обвинениям в коррупции и убийствах. Однако, несмотря на поступательную борьбу с коррупцией и оргпреступностью, для некоторых предпринимателей Приморье по-прежнему остается рискованной зоной для ведения большого бизнеса. Так, в неоднозначную ситуацию попал дальневосточный бизнесмен Алексей Демин.

До недавнего времени он был одним из акционеров ООО "Ратимир" - крупнейшей в Приморье группы компаний-поставщиков мясной продукции. В этом бизнесе у него было несколько партнеров, среди которых и известный на Дальнем Востоке бизнесмен - Сергей Тхеванович Хе, он же - Сергей Хо. Как утверждает Демин, Сергей Хе, который сейчас носит фамилию Хо, фактически руководит деятельностью компании "Ратимир". Основные капиталы компания заработала в нулевых - десятых годах. В это время, как писали СМИ, в Приморский край стали поступать товарные партии мороженого мяса из Китая. Но не только "в открытую", а кое-когда мясо оформлялось на таможне как сало или субпродукты, либо изменялись документы страны-импортера на какую-нибудь Аргентину или Бразилию, либо и вовсе партии мяса пытались оформлять как стройматериалы или другие виды промтоваров. По данным СМИ, эти поставки шли в адрес многих мясоперерабатывающих компаний края.

По словам Демина, такой "бизнес" для него был неприемлем. Решение выйти из бизнеса, который связывал его с Хе, он принял еще в 2014 году, когда на кладбище во Владивостоке был найден мертвым заместитель гендиректора "Ратимира" Дмитрий Иванцов. Как говорит Демин, 23 октября 2015 года он выдал нотариальную доверенность на имя юриста ООО "Ратимир" Светланы Овчарук, которую уполномочил продать принадлежащую ему долю в уставном капитале "Ратимира". В скором времени он узнал, что принадлежащая ему доля была продана офшорной китайской компании "Ньюмен Менеджмент Лимитед". Со стороны покупателя договор подписала Овчарук, а со стороны продавца - якобы сам Демин. Но, как утверждает бизнесмен, никаких документов о продаже доли он не подписывал и денег за нее не получал. Кстати, Овчарук после этого стала руководителем в компании, одним из учредителей которой являлся Хе.

Со слов Демина, Сергей Хе и ряд его "коллег" обращались к нему, чтобы он не предъявлял какие-либо претензии и не обращался в правоохранительные органы. Однако он не послушал "совета" и обратился с заявлением в полицию. Впрочем, в следственном управлении МВД России по Приморскому краю ему официально ответили, что его заявление в отношении Хо - это его субъективная оценка, которая не может являться заявлением о наличии в действиях Хо состава преступления. Кроме того, экспертиза, проведенная экспертом МВД, показала, что во всех сфальсифицированных, по мнению Демина, документах, подписи принадлежат ему.

Почему бизнесмен, вина которого не доказана, не может вернуться в Россию, опасаясь за свою жизнь и безопасность своей семьи?

При этом выводы экспертизы МВД противоречили выводам независимой экспертизы, которую Демин и предъявил следствию. В итоге в возбуждении уголовного дела ему, несмотря на все представленные доказательства, было отказано. Зато, по словам бизнесмена, сразу после заявления в полицию начали возбуждать дела уже в отношении него. Так, в Уссурийске в апреле 2016 года следственный отдел СК России возбуждает дело по факту фальсификации протокола общего собрания ООО. Это было просто первое "китайское" предупреждение. Демин намека не понял и продолжил добиваться правды. Спустя год, в июне 2017-го, уже ОМВД Уссурийска возбуждает в отношении него дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денег этого самого ООО, но суд Уссурийска отказывает следствию в заочном аресте Демина по 159-й статье, указывая на то, что это - предпринимательская деятельность. После чего следствие переквалифицирует его действия на 201-ю статью (превышение служебных полномочий). Но, как говорят адвокаты, у Демина в этом обществе не было никаких полномочий и быть не могло, так как он являлся лишь миноритарным учредителем компании и имел долю менее 20 процентов. Оба дела объединяют в одно, после чего Демина дважды объявляют в федеральный, а потом и в международный розыск. Как утверждает предприниматель, все обвинения в отношении него - абсолютно надуманны и незаконны и могут быть инспирированы его давними "партнерами" по бизнесу.

Демин неоднократно обращался с жалобами в СК России, МВД, Генпрокуратуру, но, по его словам, жалобы не рассматривались по существу, а перенаправлялись тем же лицам, на которых он жаловался. При этом заявление самого Демина о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Хе и его коллег оставалось без удовлетворения.

Кто же такой этот Сергей Хе, контролирующий множество компаний в Приморье? Как писали СМИ, в начале нулевых годов Сергей Хе был в числе фигурантов дела об организации преступного сообщества и контрабанде мяса в Приморье. О масштабах контрабанды говорит хотя бы тот факт, что всего за несколько месяцев, с августа 2005 по январь 2006 года, лишь из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров на сумму более 1,5 млрд руб., недоплатив в бюджет около 616,5 млн руб.

В это же время из Кореи прошло более 1,5 тысячи контрабандных контейнеров с ширпотребом, в результате чего бюджет недополучил 912 млн руб. Часть фигурантов по делу тогда задержали, остальные, в том числе и Хе, уехали из страны. Как говорят, он сменил фамилию на Хо и продолжил контролировать принадлежащий ему бизнес в России. Но после того, как была декриминализирована статья УК о контрабанде, преследование Хе прекратили, и он вернулся в Россию.

В итоге Алексей Демин, опасаясь за свою жизнь, был вынужден покинуть страну. В 2018 году его задержали на Кипре по запросу России. Однако позже Интерпол удалил из информационной системы файл Демина. Суд Ларнаки отклонил просьбу в экстрадиции Демина. Позже это решение было обжаловано генеральным прокурором Кипра. Окончательно вопрос о выдаче бизнесмена должен был решиться этой весной. Однако, как писали СМИ, за него вступился комитет против пыток ООН, который изучил дело и рекомендовал кипрским властям воздержаться от его выдачи России. В итоге министерство юстиции республики приостановило процедуру экстрадиции. Сам Демин признается, что боится возвращаться в Россию, потому что до суда он может и не дожить.

Возникает вполне закономерный вопрос - почему бизнесмен, вина которого не доказана, не может вернуться в Россию, опасаясь за свою жизнь и безопасность своей семьи? Думается, потому, что борьба с преступностью порой носит у нас половинчатый характер, "зачистка" осиных гнезд поверхностная, поры криминала дают новые всходы.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года
Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков