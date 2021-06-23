В последние годы на Дальнем Востоке не утихает череда громких задержаний и "посадок" высокопоставленных чиновников, в том числе по обвинениям в коррупции и убийствах. Однако, несмотря на поступательную борьбу с коррупцией и оргпреступностью, для некоторых предпринимателей Приморье по-прежнему остается рискованной зоной для ведения большого бизнеса. Так, в неоднозначную ситуацию попал дальневосточный бизнесмен Алексей Демин.

До недавнего времени он был одним из акционеров ООО "Ратимир" - крупнейшей в Приморье группы компаний-поставщиков мясной продукции. В этом бизнесе у него было несколько партнеров, среди которых и известный на Дальнем Востоке бизнесмен - Сергей Тхеванович Хе, он же - Сергей Хо. Как утверждает Демин, Сергей Хе, который сейчас носит фамилию Хо, фактически руководит деятельностью компании "Ратимир". Основные капиталы компания заработала в нулевых - десятых годах. В это время, как писали СМИ, в Приморский край стали поступать товарные партии мороженого мяса из Китая. Но не только "в открытую", а кое-когда мясо оформлялось на таможне как сало или субпродукты, либо изменялись документы страны-импортера на какую-нибудь Аргентину или Бразилию, либо и вовсе партии мяса пытались оформлять как стройматериалы или другие виды промтоваров. По данным СМИ, эти поставки шли в адрес многих мясоперерабатывающих компаний края.

По словам Демина, такой "бизнес" для него был неприемлем. Решение выйти из бизнеса, который связывал его с Хе, он принял еще в 2014 году, когда на кладбище во Владивостоке был найден мертвым заместитель гендиректора "Ратимира" Дмитрий Иванцов. Как говорит Демин, 23 октября 2015 года он выдал нотариальную доверенность на имя юриста ООО "Ратимир" Светланы Овчарук, которую уполномочил продать принадлежащую ему долю в уставном капитале "Ратимира". В скором времени он узнал, что принадлежащая ему доля была продана офшорной китайской компании "Ньюмен Менеджмент Лимитед". Со стороны покупателя договор подписала Овчарук, а со стороны продавца - якобы сам Демин. Но, как утверждает бизнесмен, никаких документов о продаже доли он не подписывал и денег за нее не получал. Кстати, Овчарук после этого стала руководителем в компании, одним из учредителей которой являлся Хе.

Со слов Демина, Сергей Хе и ряд его "коллег" обращались к нему, чтобы он не предъявлял какие-либо претензии и не обращался в правоохранительные органы. Однако он не послушал "совета" и обратился с заявлением в полицию. Впрочем, в следственном управлении МВД России по Приморскому краю ему официально ответили, что его заявление в отношении Хо - это его субъективная оценка, которая не может являться заявлением о наличии в действиях Хо состава преступления. Кроме того, экспертиза, проведенная экспертом МВД, показала, что во всех сфальсифицированных, по мнению Демина, документах, подписи принадлежат ему.

Почему бизнесмен, вина которого не доказана, не может вернуться в Россию, опасаясь за свою жизнь и безопасность своей семьи?

При этом выводы экспертизы МВД противоречили выводам независимой экспертизы, которую Демин и предъявил следствию. В итоге в возбуждении уголовного дела ему, несмотря на все представленные доказательства, было отказано. Зато, по словам бизнесмена, сразу после заявления в полицию начали возбуждать дела уже в отношении него. Так, в Уссурийске в апреле 2016 года следственный отдел СК России возбуждает дело по факту фальсификации протокола общего собрания ООО. Это было просто первое "китайское" предупреждение. Демин намека не понял и продолжил добиваться правды. Спустя год, в июне 2017-го, уже ОМВД Уссурийска возбуждает в отношении него дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денег этого самого ООО, но суд Уссурийска отказывает следствию в заочном аресте Демина по 159-й статье, указывая на то, что это - предпринимательская деятельность. После чего следствие переквалифицирует его действия на 201-ю статью (превышение служебных полномочий). Но, как говорят адвокаты, у Демина в этом обществе не было никаких полномочий и быть не могло, так как он являлся лишь миноритарным учредителем компании и имел долю менее 20 процентов. Оба дела объединяют в одно, после чего Демина дважды объявляют в федеральный, а потом и в международный розыск. Как утверждает предприниматель, все обвинения в отношении него - абсолютно надуманны и незаконны и могут быть инспирированы его давними "партнерами" по бизнесу.

Демин неоднократно обращался с жалобами в СК России, МВД, Генпрокуратуру, но, по его словам, жалобы не рассматривались по существу, а перенаправлялись тем же лицам, на которых он жаловался. При этом заявление самого Демина о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Хе и его коллег оставалось без удовлетворения.

Кто же такой этот Сергей Хе, контролирующий множество компаний в Приморье? Как писали СМИ, в начале нулевых годов Сергей Хе был в числе фигурантов дела об организации преступного сообщества и контрабанде мяса в Приморье. О масштабах контрабанды говорит хотя бы тот факт, что всего за несколько месяцев, с августа 2005 по январь 2006 года, лишь из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров на сумму более 1,5 млрд руб., недоплатив в бюджет около 616,5 млн руб.

В это же время из Кореи прошло более 1,5 тысячи контрабандных контейнеров с ширпотребом, в результате чего бюджет недополучил 912 млн руб. Часть фигурантов по делу тогда задержали, остальные, в том числе и Хе, уехали из страны. Как говорят, он сменил фамилию на Хо и продолжил контролировать принадлежащий ему бизнес в России. Но после того, как была декриминализирована статья УК о контрабанде, преследование Хе прекратили, и он вернулся в Россию.

В итоге Алексей Демин, опасаясь за свою жизнь, был вынужден покинуть страну. В 2018 году его задержали на Кипре по запросу России. Однако позже Интерпол удалил из информационной системы файл Демина. Суд Ларнаки отклонил просьбу в экстрадиции Демина. Позже это решение было обжаловано генеральным прокурором Кипра. Окончательно вопрос о выдаче бизнесмена должен был решиться этой весной. Однако, как писали СМИ, за него вступился комитет против пыток ООН, который изучил дело и рекомендовал кипрским властям воздержаться от его выдачи России. В итоге министерство юстиции республики приостановило процедуру экстрадиции. Сам Демин признается, что боится возвращаться в Россию, потому что до суда он может и не дожить.

Возникает вполне закономерный вопрос - почему бизнесмен, вина которого не доказана, не может вернуться в Россию, опасаясь за свою жизнь и безопасность своей семьи? Думается, потому, что борьба с преступностью порой носит у нас половинчатый характер, "зачистка" осиных гнезд поверхностная, поры криминала дают новые всходы.