РПЦ привлечет к развитию богословской науки светских ученых

Три экспертных совета с участием специалистов в области богословия и светских ученых будут образованы в составе Координационного совета по развитию богословской науки в Русской православной церкви.

По сведениям пресс-службы Московского патриархата, соответствующее решение было принято на заседании коллегии Координационного совета под председательством митрополита Волоколамского Иллариона.

Экспертный совет по развитию стратегии в области богословской науки будет координировать деятельность образовательных учреждений Церкви, определять наиболее актуальные и значимые направления научной деятельности. Кроме того, совет займется формированием "общецерковного экспертного сообщества, включающего в себя специалистов в области как богословских, так и светских наук, иные координационные задачи", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Два других экспертных совета должны разработать внутрицерковные стандарты качества и оценки научных исследований, а также выработать критерии и принципы ведения научной работы. Советы созданы, чтобы привести научную деятельность в церковных образовательных учреждениях в соответствие с требованиями государства к научным исследованиям, сохраняя при этом принципы и критерии богословия, подчеркнули эксперты.