С 1 июля противопожарные проверки будут проводить по новым правилам

Профильные департаменты МЧС России переходят на новую схему надзора. Согласно 248 федеральному закону, с 1 июля инспекторы изменят подходы к проверкам, особенно в отношении малого и среднего бизнеса.

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, в разработке закона принимало участие не только МЧС, но и Минэкономразвития, а также другие органы власти. Поэтому все выработанные и принятые меры - это не прихоть или плод лоббизма МЧС.

Если раньше проверка длилась в течение 20 дней, то теперь инспекторы будут практиковать дифференцированный подход. Нет необходимости одинаково долго проверять большой торговый центр и, к примеру, небольшой ларек. Это нововведение позволит уйти от сплошных проверок, а также разгрузить инспекторов, которые больше времени смогут уделять проблемным объектам.

Также инспекторы с 1 июля начнут использовать такую меру, как профилактический визит. Если раньше у них в активе были только проверки, которые давно воспринимаются населением как нечто репрессивное, то теперь инспектор сможет просто прийти, так сказать, чтобы побеседовать. Причем все мероприятия будут проводиться именно с владельцами зданий, а не с арендаторами, от которых ничего не зависит в плане организации безопасности рабочих мест и помещений.

Сейчас на учете в органах госпожнадзора состоит примерно 2,5 миллиона зданий и сооружений. Из них примерно 800 тысяч относятся к низкой категории риска. Время их проверок можно будет сократить.

По мнению Еникеева, станет меньше выписанных штрафов, но больше предупреждений. "Профилактика будет превалировать", - сказал генерал.