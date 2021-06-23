Новости

Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов 13:19
В Москве началась подготовка площадки для "прямой линии" с Путиным 13:18
Экс-директор нижегородского "Торпедо" объявлен в международный розыск 13:16
Россельхознадзор из-за птичьего гриппа запретил ввоз яиц из Албании 13:04
"Автодор" ожидает финансирование в 335 млрд рублей на три проекта 13:00
ЦИК распределил средства на проведение выборов в Госдуму 12:59
В Казани выписали всех детей, пострадавших при стрельбе в школе 12:40
В Петербурге побит последний температурный рекорд июня 12:35
Минпромторг: ВОЗ не ставит под сомнение качество "Спутника V" 12:34
Доктор Румянцев: Какой вакциной прививаться от COVID-19, должен решать врач 12:32
В Подмосковье поставлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом 12:32
Немецкие компании назвали "Северный поток-2" незаменимым для экономики ФРГ 12:31
Кейко Фухимори ограничили общение с соратниками 12:29
В Петербурге задержали блогера в полицейской форме 12:19
Немецкие компании демонстрируют уверенный рост инвестиций в России 12:17
С 1 июля противопожарные проверки будут проводить по новым правилам 12:11
Ефремов попросил сократить срок из-за алкоголизма и расстройства 12:10
Участников испытаний "Спутник V" и "Спутник Лайт" освободят от вакцинации до конца исследования 12:09
ВТБ и Visa запустили сервис по оплате покупок взглядом 12:04
Умерла звезда "Стартрека" и "Коломбо" Джоанн Линвилл 12:03
Совет Федерации включил три намыва в границы Петербурга 12:01
В Калининграде обязали вакцинироваться отдельные категории граждан 11:59
Вышел новый трейлер спин-оффа "Броска кобры" 11:59
У застройщиков-мошенников арестовали имущество на 35 млрд рублей 11:55
Страны ЕАЭС увеличили долю рубля во взаимных расчетах до 72,5% 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

С 1 июля противопожарные проверки будут проводить по новым правилам

Текст: Тимофей Борисов

Профильные департаменты МЧС России переходят на новую схему надзора. Согласно 248 федеральному закону, с 1 июля инспекторы изменят подходы к проверкам, особенно в отношении малого и среднего бизнеса.

Инспекторов пожарного надзора наделили правом проверять документы граждан

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, в разработке закона принимало участие не только МЧС, но и Минэкономразвития, а также другие органы власти. Поэтому все выработанные и принятые меры - это не прихоть или плод лоббизма МЧС.

Если раньше проверка длилась в течение 20 дней, то теперь инспекторы будут практиковать дифференцированный подход. Нет необходимости одинаково долго проверять большой торговый центр и, к примеру, небольшой ларек. Это нововведение позволит уйти от сплошных проверок, а также разгрузить инспекторов, которые больше времени смогут уделять проблемным объектам.

Также инспекторы с 1 июля начнут использовать такую меру, как профилактический визит. Если раньше у них в активе были только проверки, которые давно воспринимаются населением как нечто репрессивное, то теперь инспектор сможет просто прийти, так сказать, чтобы побеседовать. Причем все мероприятия будут проводиться именно с владельцами зданий, а не с арендаторами, от которых ничего не зависит в плане организации безопасности рабочих мест и помещений.

Сейчас на учете в органах госпожнадзора состоит примерно 2,5 миллиона зданий и сооружений. Из них примерно 800 тысяч относятся к низкой категории риска. Время их проверок можно будет сократить.

По мнению Еникеева, станет меньше выписанных штрафов, но больше предупреждений. "Профилактика будет превалировать", - сказал генерал.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

Главное сегодня

Владимир Путин перечислил основные мировые угрозы
В Москве поставлен рекорд по вакцинации от коронавируса
Шойгу: Европейцы могут вновь стать заложниками противостояния между СССР и США
Бортников: РФ будет совместно с США выявлять хакеров
Приоритет на отдых в Турции получат россияне, чьи туры сорвались ранее
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году