С начала года из продуктов не подорожали только огурцы, яйца и пшено

На прошлой неделе, с 16 по 21 июня, продолжили стремительно дорожать овощи "борщевого" набора: цены на морковь выросли сразу на 10,8%, картофель - на 6,8%, капусту белокочанную - на 4,6%, следует из данных Росстата.

Впрочем, почти нивелировали этот рост огурцы и помидоры: первые снизились в цене за неделю сразу на 6%, помидоры - на 4,5%. При этом с начала года огурцы подешевели почти на 30%. Кроме них, также подешевели яйца (чуть более чем на 5%) и пшено (почти на 2,5%).

Все остальные продукты дорожали, и этот рост продолжился на прошлой неделе. Так, гречка подорожала на 0,5%. Чтобы стабилизировать цены на нее, российские власти запретили экспорт гречихи и продуктов из нее с 5 июня по 31 августа 2021 года.

Почти не выросли цены на подсолнечное масло и сахар - за неделю они прибавили только по 0,1%. При этом на сахар цены с 1 июня не фиксируют. Цены на подсолнечное масло остаются замороженными до 1 октября 2021 года.

Из мяса больше всего за неделю подорожала баранина (на 0,4%), свинина выросла в цене на 0,2%, мясо кур - на 0,1%. Однако с начала года больше подорожало мясо кур - почти на 15%.

Продолжают снижаться цены на яйца куриные - за неделю они подешевели на 3%. Кроме них, снизились цены также на сыры сычужные, сметану и пшено - по 0,1%.

Недельная инфляция составила 0,12%, с начала года - 3,89%.