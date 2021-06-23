Сергей Нарышкин направил приветственное письмо участникам круглого стола в Бресте

Председатель Российского исторического общества отметил, что общая скорбь и память по-прежнему скрепляют единство братских народов России и Беларуси.

Дорогие друзья!

Приветствую организаторов и участников круглого стола "Великая Отечественная война: сохранение исторической памяти - нравственный долг поколений".

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, немногочисленные защитники Брестской крепости приняли на себя первый удар гитлеровских захватчиков. Многодневная оборона Бреста стала примером несгибаемой воли, отваги и мужества советского солдата. Никогда не забуду, как побывал здесь на 73-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Ранним утром, ещё до рассвета, несмотря на проливной дождь, сотни жителей города и ветераны, приехавшие со всех концов Союзного государства, пришли почтить бессмертный подвиг героев Бреста, отдавших свою жизнь за Родину.

Неисчислимы преступления гитлеровских палачей на советской земле. Трагедия Хатыни, как и печальная судьба тысяч других белорусских деревень, сожжённых и разграбленных оккупантами, никогда не будут забыты.

Сегодня в Ленинградской области был установлен закладной камень на месте будущего Мемориального комплекса в память о мирных гражданах Советского Союза, павших жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков. Он станет символом нашей общей скорби и памяти, по-прежнему скрепляющих единство братских народов России и Белоруссии.

С.Е. Нарышкин