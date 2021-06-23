СФ освободил врачей от уголовного наказания за случайную утрату препаратов

"Принятие закона позволит защитить медицинских работников в случае совершения непреднамеренных ошибок, не несущих в себе общественной опасности, при обращении с опиоидными анальгетиками", - отметила зампред Комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. В частности, на излишнюю строгость наказания ранее обратила внимание главы государства учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. По ее словам, риск уголовного преследования побуждает медиков отказываться иметь дело с сильными анальгетиками. Между тем такие препараты необходимы для облегчения страданий тяжелобольных пациентов.

В законе имеются в виду случаи, при которых утрата препаратов не причинила никому вреда, а медикамент не попал в нелегальный оборот.

Факт непреднамеренной потери должна будет зафиксировать специальная комиссия в порядке, установленным Минздравом по согласованию с МВД.

При этом дисциплинарная или материальная ответственность не исключается, чтобы медики по-прежнему аккуратно работали с подобными препаратами.