СФ продлил пониженный налог для внутренних авиаперевозок через Москву

Пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10% на внутренние авиаперевозки через столичные аэропорты может сохраниться на следующий год. В среду сенаторы одобрили закон о продлении этой льготы до 31 декабря 2022 года.

Она должна была закончиться в этом году, после чего ставка НДС должна была вырасти до 20%.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что повышение налога может привести к подорожанию билетов и банкротствам в отрасли.

Пониженный налог на внутренние авиаперевозки через Москву действует с 2016 года. В России также бессрочно введена нулевая налоговая ставка на внутренние авиарейсы в обход Москвы.