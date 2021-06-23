Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние

Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство. Об этом, выступая в среду на IX Московской конференции по международной безопасности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. "Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство - в составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - отметил военный министр.

Военачальник также указал, что гиперзвук, цифровизация, а также роботизация на сегодняшний день выходят на первый план при разработке новых вооружений.

Все это может привести к новому противостоянию в мире, которое может оказаться даже более опасным, чем "холодная война", резюмировал Сергей Шойгу.

"Бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. Мир же тем временем стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена "холодной войны"" - пояснил министр обороны РФ.