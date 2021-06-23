СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести встречу лидеров Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным, это предложение было поддержано президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает 23 июня британское издание The Financial Times.

По информации газеты, это предложение было озвучено на заседании комитета постоянных представителей ЕС 22 июня.

Также Меркель заявила 23 июня перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что приветствует саммит лидеров России и Америки в Женеве.

"Мы будем продолжать обмен мнениями, в свете разговора между президентами Байденом и Путиным, - сказала она. - Я очень приветствую то, что такой разговор состоялся, как и переговоры США с китайским руководством на Аляске... Думаю, что при всех разногласиях нужно держать открытыми каналы для диалога, ясно обозначать наши позиции и интересы и затем смотреть, какие коридоры для решений появляются".