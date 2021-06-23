Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военкоров

Инициативу Евгения Попова, ведущего программы "60 минут", об увековечивании памяти военкоров поддержали в Союзе журналистов России. Коллеги тележурналиста считают, что необходимо сохранить память о людях, благодаря смелости и мужеству которых мир узнавал правду о войне.

По мнению Попова, необходимо помнить не только тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, но и тех, кто освещал те страшные дни войны.

"И сегодня ни один военный конфликт не обходится без участия журналистов, потому что люди хотят знать правду о происходящих в мире событиях", - считает Евгений Попов. - В моей профессиональной биографии также были горячие точки - Ливия, Чечня. Но современные журналисты просто фиксируют события. А наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить".

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев поддержал данную инициативу.

"Считаю очень важным, чтобы наши сограждане помнили людей, которые рискуют своей жизнью, чтобы дать информацию о событиях в мире. Поэтому предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным. Я прошел 7 войн и знаю, что такое терять коллег в горячих точках. Уже третий год Союз журналистов совместно с МЧС проводят курсы, где обучают молодых журналистов правилам выживания в боевых условиях и в чрезвычайных ситуациях. Надеемся, что Евгений поделится своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов", - сказал Соловьев.

Напомним, что в Музее Победы в Москве собрано более 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов периода Великой Отечественной. Люди по всему миру узнавали правду о происходящем на фронте благодаря статьям и фотографиям военных журналистов и фотокоров, которые зачастую рисковали жизнью. Недаром свыше 500 журналистов были отмечены государственными наградами.