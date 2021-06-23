Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военкоров

Новости

В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 22.06.2021
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 22.06.2021
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 22.06.2021
Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита 22.06.2021
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 22.06.2021
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 22.06.2021
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 22.06.2021
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 22.06.2021
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 22.06.2021
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 22.06.2021
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 22.06.2021
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 22.06.2021
Британия построит две военные базы на Украине 22.06.2021
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 22.06.2021
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
23.06.2021 00:03
Рубрика: Общество

Союз журналистов России поддержал инициативу Евгения Попова об увековечении памяти военкоров

Текст: Анна Полтавцева
Инициативу Евгения Попова, ведущего программы "60 минут", об увековечивании памяти военкоров поддержали в Союзе журналистов России. Коллеги тележурналиста считают, что необходимо сохранить память о людях, благодаря смелости и мужеству которых мир узнавал правду о войне.
Фото: Анна Полтавцева Фото: Анна Полтавцева
Фото: Анна Полтавцева

По мнению Попова, необходимо помнить не только тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, но и тех, кто освещал те страшные дни войны.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах

"И сегодня ни один военный конфликт не обходится без участия журналистов, потому что люди хотят знать правду о происходящих в мире событиях", - считает Евгений Попов. - В моей профессиональной биографии также были горячие точки - Ливия, Чечня. Но современные журналисты просто фиксируют события. А наши коллеги в годы войны не только делали свое репортерское дело, но еще и воевали как солдаты. Около 1500 военных корреспондентов не вернулись с фронтов. Поэтому уверен, что память о них должна жить".

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев поддержал данную инициативу.

"Считаю очень важным, чтобы наши сограждане помнили людей, которые рискуют своей жизнью, чтобы дать информацию о событиях в мире. Поэтому предложение моего коллеги, Евгения Попова, мне кажется очень своевременным. Я прошел 7 войн и знаю, что такое терять коллег в горячих точках. Уже третий год Союз журналистов совместно с МЧС проводят курсы, где обучают молодых журналистов правилам выживания в боевых условиях и в чрезвычайных ситуациях. Надеемся, что Евгений поделится своим опытом в рамках этой подготовки. И мы совместно проработаем возможности для реализации проекта по увековечиванию памяти военных корреспондентов", - сказал Соловьев.

Напомним, что в Музее Победы в Москве собрано более 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов периода Великой Отечественной. Люди по всему миру узнавали правду о происходящем на фронте благодаря статьям и фотографиям военных журналистов и фотокоров, которые зачастую рисковали жизнью. Недаром свыше 500 журналистов были отмечены государственными наградами.

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода